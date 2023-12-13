Друга система Patriot від Німеччини прибуде зовсім скоро: Шольц розповів коли

Раніше у Німеччині повідомляли про надання Україні ще однієї системи ППО Patriot через загрозу атак з боку Росії по об'єктах інфраструктури. Канцлер Німеччини розповів, коли наша держава зможе отримати другу систему протиповітряної оборони.

Олаф Шольц зробив нову заяву щодо саміту ЄС, який відбудеться 14 грудня. Він також повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.

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ППО для України

Шольц зауважив, що здатність України захищатися від великої кількості російських безпілотників і ракет покращилася та додав, що ще у 2023 році в Україні буде розгорнута друга система протиповітряної оборони Patriot, надана Німеччиною.

Все це є вкрай необхідним, оскільки Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність,

– наголосив німецький канцлер.

Водночас буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для українських збройних сил, а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.

Крім того, Шольц попередив про негативні наслідки зменшення підтримки України у її обороні від нападу Росії. Він наголосив, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості поставити Україну на коліна військовим шляхом.

За словами канцлера Німеччини, російський президент розраховує на те, що міжнародна підтримка України зменшиться. Шольц також вказав на те, як президент США Джо Байден бореться у своїй країні за виділення фінансування для підтримки України.

Допомога від Німеччини не скоротиться

Водночас урядова коаліція Німеччини представила деталі угоди щодо ухваленого бюджету країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів, що, зокрема, передбачає продовження підтримки України.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що у 2024 році Берлін планує надати пряму двосторонню допомогу Києву у розмірі 8 мільярдів євро. Він пообіцяв, що Німеччина продовжить нести відповідальність стосовно підтримки України.

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