Патрульний, який застрелив чоловіка у Дніпрі, має серйозні травми, – адвокатка у суді

Адвокатка патрульного поліцейського Юлія Сегеда сказала, що чоловік потребує лікування у стаціонарі, адже має серйозні травми. Захист просить про особисте зобов'язання або домашній арешт для підозрюваного.

Сьогодні відбувається засідання суду щодо смертельної стрілянини в Дніпрі, коли поліцейський застрелив пасажира автівки Джумбері Сілогаву.

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Що відомо на цей момент

Підозрюваний патрульний виступав по відеозв'язку. Він заявив, що не визнає своєї провини.

З підозрою я не погоджуюся абсолютно. Тому що всі дії, які прописані, – я не робив. В той день на мене та на мою колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, у стані крайньої необхідності була застосована зброя для захисту мого життя та життя моєї колеги,

– заявив патрульний.

Адвокатка патрульного вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою, так само, як і тримання під вартою. Вона повідомила, що поліцейський має серйозні травми.

Сторона захисту наполягає на тому, що прокурор не обґрунтував своїх висновків щодо достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 187,

– повідомила вона.

Ця стаття стосується забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

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