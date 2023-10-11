Стрілянина у Дніпрі за участі патрульного: у якому стані поліцейська, яка постраждала від нападу

Стрілянині у Дніпрі передував напад на патрульну поліцейську Анастасію Жилу. Вона й досі перебуває на лікуванні після того, як її побив Джумбері Сілогава.

Про стан постраждалої правоохоронниці розповів в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він також повідомив, що після смертельного інциденту в МВС переглянули деякі важливі моменти, передає 24 Канал.

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У якому стані постраждала поліцейська

Клименко повідомив, що Анастасія Жила досі перебуває на лікуванні. Міністр наголосив, що стан здоров'я поки що не дозволяє патрульній вийти на роботу.

До слова, під час нападу Сілогава завдав серйозних травм правоохоронниці. Її госпіталізували до місцевої лікарні у Дніпрі, де лікарі зафіксували у поліцейської зламаний ніс, переламані кістки обличчя, травму голови й серйозні травми кінцівок.

Крім того, Клименко повідомив, що після смертельної стрілянини у Дніпрі в МВС переглянули алгоритми дій поліцейських на вулиці. За його словами, зміни стосуються підрозділів патрульної поліції, спецпідрозділів Національної поліції, дільничих поліцейських і поліцейських громади.

Ми маємо знати, як ми будемо реагувати у подібних ситуаціях на деколи агресивні або нестандартні дії наших громадян. Ми переглянули й екіпіровку наших працівників, для того, щоб бути готовими до будь-яких викликів, які стоять перед правоохоронцями,

– повідомив Клименко.

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