Мав отримати нагороду, але не судилося: ЗСУ ліквідували командира російської ПВК "Редут"

Сили оборони завдають потужних втрат російським окупантам. Так, стало відомо, що російська приватна військова компанія "Редут" втратила в Україні свого командира.

Як повідомляють росЗМІ, окупант підірвався на міні на Херсонщині, інформує 24 Канал.

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ЗСУ ліквідували ще одного окупанта

В російських медіа бідкаються на те, що 36-річний окупант підірвався на міні на Херсонщині під час спроби штурму українських позицій.

Військового окупаційної армії мали нагородити, проте цього не сталося.

Один із перших штурмовиків, які брали участь у підготовці операції із захоплення "Царськой охоти", загинув під Херсоном. До отримання медалі і прориву української оборони він так і не дожив – під час штурму укріпрайону Павел підірвався на міні,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив ліквідацію в Україні командира російського збройного формування, яке комплектується найманцями і курується російським ГРУ під назвою "Редут" Павла Фролова.

"Успішно демобілізовано командира добровольчого батальйону "Редут" Павла Фролова з позивним "Піонер". Смерть ворогам!", — зазначив Анатолій Штефан.

Що відомо про ПВК "Редут"

ПВК "Редут" – російське збройне формування, яке комплектується найманцями і курується російським ГРУ. Відомо, що вона займається забезпеченням охорони. Також вона бере участь у воєнних конфліктах.

Крім цього, найманців "Редут" обвинувачують у катуваннях та вбивствах мирних жителів України. В СБУ 10 жовтня 2023 року повідомили про затримання ДРГ Росії з 4 осіб, у складі якої були двоє військових 16-ї бригади спецпризначення збройних сил Росії, а також двоє бійців ПВК "Редут".

Відомо, що полонені зізналися, що причетні до катування цивільних у Боровій. Так, на місці злочину, на території бази відпочинку "Світло Шахтаря", поліцейські виявили катувальну яму із тілами 2 чоловіків зі слідами тортур.

Сили оборони ліквідовують окупантів