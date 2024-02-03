Мав отримати нагороду, але не судилося: ЗСУ ліквідували командира російської ПВК "Редут"
Сили оборони завдають потужних втрат російським окупантам. Так, стало відомо, що російська приватна військова компанія "Редут" втратила в Україні свого командира.
Як повідомляють росЗМІ, окупант підірвався на міні на Херсонщині, інформує 24 Канал.
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ЗСУ ліквідували ще одного окупанта
В російських медіа бідкаються на те, що 36-річний окупант підірвався на міні на Херсонщині під час спроби штурму українських позицій.
Військового окупаційної армії мали нагородити, проте цього не сталося.
Один із перших штурмовиків, які брали участь у підготовці операції із захоплення "Царськой охоти", загинув під Херсоном. До отримання медалі і прориву української оборони він так і не дожив – під час штурму укріпрайону Павел підірвався на міні,
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан "Штірліц" підтвердив ліквідацію в Україні командира російського збройного формування, яке комплектується найманцями і курується російським ГРУ під назвою "Редут" Павла Фролова.
"Успішно демобілізовано командира добровольчого батальйону "Редут" Павла Фролова з позивним "Піонер". Смерть ворогам!", — зазначив Анатолій Штефан.
Що відомо про ПВК "Редут"
ПВК "Редут" – російське збройне формування, яке комплектується найманцями і курується російським ГРУ. Відомо, що вона займається забезпеченням охорони. Також вона бере участь у воєнних конфліктах.
Крім цього, найманців "Редут" обвинувачують у катуваннях та вбивствах мирних жителів України. В СБУ 10 жовтня 2023 року повідомили про затримання ДРГ Росії з 4 осіб, у складі якої були двоє військових 16-ї бригади спецпризначення збройних сил Росії, а також двоє бійців ПВК "Редут".
Відомо, що полонені зізналися, що причетні до катування цивільних у Боровій. Так, на місці злочину, на території бази відпочинку "Світло Шахтаря", поліцейські виявили катувальну яму із тілами 2 чоловіків зі слідами тортур.
Сили оборони ліквідовують окупантів
- Російського військового Володимира Харабуа з позивним "Микич" ліквідували 20 січня при штурмі української Авдіївки. Він був заступником командира батальйону сепаратистів "П'ятнашка".
- Унаслідок атаки на аеродром "Бельбек" 31 січня у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка.
- ЗСУ ліквідували командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр", а також полковника, російського слідчого комітету Віктора Передерія.