"Ставка не спрацювала": Фукс голосував за Зеленського, за якого потрапив під санкції

На черговому засіданні 18 червня РНБО ввела санкції проти Павла Фукса. У мережі іронічно пригадали 2019 рік, коли бізнесмен похизувався тим, що голосував за Зеленського на виборах президента.

Відповідний допис бізнесмена у телеграмі датований 21 квітня 2019 року. З того часу його переглянули кілька тисяч людей.

До теми РНБО ввела санкції проти російського бізнесмена Фукса

Фукс у 2019 році оприлюднив свій бюлетень

Павло Фукс голосував у 2019 році за президента України. Тоді він опублікував фото свого бюлетеня.

Згідно з законом України, демонстрація свого бюлетеня заборонена. Це порушення таємниці голосування, яке карається штрафом.

Я живу в демократичній державі,

– підписав фото Павло Фукс.

Хто такий Павло Фукс

Це український та російський бізнесмен, який заснував девелоперську компанію Mos City Group.



Історія Фукса та "Голден Деррік" розпочалася у 2015 – 2017 роках. Саме тоді кіпрський офшор Hartlog Limited викупив у Едуарда Ставицького 67% акцій компанії. За даними ЗМІ, бенефіціаромом Hartlog Limited був саме Фукс.



Згодом "Голден Деррік" перейменували в ТОВ "Іст Юроуп Петролеу". Водночас журналістські розслідування свідчать, що "Іст Юроуп Петролеум" опосередковано контролює саме Фукс.

Джерело: Це український та російський бізнесмен, який заснував девелоперську компанію Mos City Group.Історія Фукса та "Голден Деррік" розпочалася у 2015 – 2017 роках. Саме тоді кіпрський офшор Hartlog Limited викупив у Едуарда Ставицького 67% акцій компанії. За даними ЗМІ, бенефіціаромом Hartlog Limited був саме Фукс.Згодом "Голден Деррік" перейменували в ТОВ "Іст Юроуп Петролеу". Водночас журналістські розслідування свідчать, що "Іст Юроуп Петролеум" опосередковано контролює саме Фукс.Джерело: Вікіпедія

Санкції РНБО проти Павла Фукса: коротко