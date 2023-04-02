Паша "Мерседес" увіковічив себе на стінах Лаври: обурливе фото

Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, він же Паша "Мерседес", зіпсував своїм портретом історичну пам'ятку. Московський піп схвалив розміщення портрета зі своїм зображенням на стінах Успенського собору Києво-Печерської лаври.

До "сонму святих" також потрапили очільник УПЦ митрополит Онуфрій та покійний митрополит Володимир Сабодан. Картина священників красується на верхніх хорах собору.

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Цинізму немає меж

На одязі двох митрополитів присутнє зображення лику Христа. Відтак, таке зображення не можна вважати світською картиною з портретами ще живих і не канонізованих церквою служителів. Священник ПЦУ Андрій Пономаренко вважає, що ідея цього "шедевру" направлена на створення ікони трьох святих.

Думаєте чому він так побивається? А ось погляньте на фрагмент розпису на верхніх хорах Успенського собору… Може, там реалізовано його "альтер его",

– сказав Пономаренко.

Вочевидь, дозволу у громади міста та українського народу Павло Лебідь на власні правки в декоруванні собору не просив.

Паша "Мерседес" увіковічив себе на стінах собору / Фото Big Kyiv

Настоятель Свято-Троїцького духовного центру, протоієрей ПЦУ Микола Зінкевич вважає, що подібні "ікони" є спотворенням ідей православ'я.

"Загалом зображати когось несвятого на стінах храму не є насправді богохульною чи абсурдною справою. Є багато храмів, де зображені і їхні засновники, і в пеклі горять Януковичі та всі інші. У деяких церквах можуть бути зображені українські воїни, померлі або навіть живі релігійні постаті. Утім, є "але". Коли ти робиш це щодо себе, то принаймні виникає питання – який меседж ти хочеш цим донести, коли увічнюєш себе?" – міркує Зінкевич.

На території Лаври є дві такі картини

Колишній Архидиякон Києво-Печерської лаври Олександр Бакай розповів, що є ще один розпис з Павлом. Він розміщений в Академічному храмі Різдва.

Справа Паші "Мерседеса": головне

1 квітня Паші "Мерседесу" оголосили про підозру в порушенні рівноправності громадян.

Одразу після цього у митрополита провели обшуки. Оприлюднені кадри з місця подій дивують – у помешканні священнослужителя Служба безпеки знайшла купу коштовностей і золота.

На світлинах видно великі портрети з бурштину та інші дорогоцінні речі. Крім того, було знайдено російський герб як доказ зв'язку Павла Лебедя з країною-агресоркою і його прихильністю до неї.

Попри перенесення судового засідання начебто через стан здоров’я Павла Лебедя, йому все ж обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 днів з зобов'язанням носити електронний браслет.

. Академічний храм, який офіційно є храмом Київської духовної академії та семінарії, розташований на Дальніх печерах. Він був побудований в 1696 році на кошти родича гетьмана Івана Мазепи полковника Костянтина Мокієвського. Храм є пам'яткою архітектури та зразком українського бароко. У 1817 році храм був розписаний в академічному стилі Іваном Квятковським.