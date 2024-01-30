Суд дозволив Паші "Мерседесу" виїжджати із села Вороньків у трьох випадках

23 січня митрополиту Павлу Лебідю продовжили термін обов'язків по запобіжному заходу ще на два місяці. Зокрема, йому заборонили відлучатися із села Вороньків без дозволу суду, окрім кількох винятків.

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя, якого підозрюють у підтримці збройного нападу Росії на Україну, й надалі зобов'язали сидіти вдома і носити електронний браслет.

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Водночас суд дозволив митрополиту УПЦ МП відлучатися із села Вороньків, що на Київщині, у трьох випадках:

у разі виникнення ситуацій, пов'язаних із небезпекою для життя та здоровʼя;

для відвідування медзакладів;

відвідування матері за місцем її проживання.

Нагадаємо, що 1 квітня Павлу вручили підозру та призначили домашній арешт. У липні його відправили у СІЗО з правом внести заставу у розмірі 33 мільйонів гривень. У серпні стало відомо, що заставу за Лебідя внесли.

Також тоді митрополита госпіталізували через гострий інфаркт міокарда.

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Митрополита УПЦ МП підозрюють одразу за двома статтями: порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, а також виправдовуванні російської агресії проти України.

Так, слідство встановило, що Павло неодноразово ставив під сумнів суверенітет України, а російську агресію називав "громадянським конфліктом".

СБУ вдалося перехопити телефонні розмови підозрюваного. У них він радів окупації Херсона, а також казав, що на заході України немає українців.

Коментуючи підозру, Павло Лебідь заявив, що отримав її буцімто за те, що з-поміж іншого, назвав настоятеля Православної церкви України Епіфанія розкольником.