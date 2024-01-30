Суд дозволив Паші "Мерседесу" виїжджати із села Вороньків у трьох випадках
Джерело:"Громадське"
23 січня митрополиту Павлу Лебідю продовжили термін обов'язків по запобіжному заходу ще на два місяці. Зокрема, йому заборонили відлучатися із села Вороньків без дозволу суду, окрім кількох винятків.
Колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя, якого підозрюють у підтримці збройного нападу Росії на Україну, й надалі зобов'язали сидіти вдома і носити електронний браслет.
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Водночас суд дозволив митрополиту УПЦ МП відлучатися із села Вороньків, що на Київщині, у трьох випадках:
- у разі виникнення ситуацій, пов'язаних із небезпекою для життя та здоровʼя;
- для відвідування медзакладів;
- відвідування матері за місцем її проживання.
Нагадаємо, що 1 квітня Павлу вручили підозру та призначили домашній арешт. У липні його відправили у СІЗО з правом внести заставу у розмірі 33 мільйонів гривень. У серпні стало відомо, що заставу за Лебідя внесли.
Також тоді митрополита госпіталізували через гострий інфаркт міокарда.
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Митрополита УПЦ МП підозрюють одразу за двома статтями: порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, а також виправдовуванні російської агресії проти України.
Так, слідство встановило, що Павло неодноразово ставив під сумнів суверенітет України, а російську агресію називав "громадянським конфліктом".
СБУ вдалося перехопити телефонні розмови підозрюваного. У них він радів окупації Херсона, а також казав, що на заході України немає українців.
Коментуючи підозру, Павло Лебідь заявив, що отримав її буцімто за те, що з-поміж іншого, назвав настоятеля Православної церкви України Епіфанія розкольником.