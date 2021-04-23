Паводок річки Прут у Коломиї: у ДСНС попередили про небезпеку

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про підйом рівня води. Мовиться про річку Прут поблизу Коломиї.
Джерело:ДСНС
Добігання паводкової хвилі очікують ввечері 23 та протягом 24 квітня. Рівень води збільшиться на ділянці річки Прута від Коломиї до державного кордону України.
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Деталі про паводок Прута
У Державній службі надзвичайних ситуацій запевнили, що негативних наслідків паводку – не буде. Однак рівень води збільшиться приблизно на 0,2 – 0,7 метра.
Найвищий рівень води річки Прут у створi гiдрологiчного поста Чернiвцi спостерігатимуть вранцi 24 квiтня. Вода може піднятись на 90 – 140 сантиметрів за рівнем поста.Довідка. Гідрологі́чний пост – місце на водному об'єкті, яке обладнане спеціальним устаткуванням для систематичних гідрологічних спостережень.
Водночас максимальна витрата води прогнозується в межах 120 – 260 метра кубічних за секунду. Станом на 8 годину 23 квітня рівень води гiдрологiчного поста становив 72 сантиметри.
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