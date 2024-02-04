У пекарні в Лисичанську випікали хліб для окупантів і проводили наради, – МВА
Джерело:Суспільне
У пекарні в Лисичанську Луганської області, про обстріл якої заявили окупанти, пекли хліб для російської армії. Пекарня почала там діяти вже після окупації росіянами міста.
У Лисичанській міській адміністрації розповіли, що це приміщення вороги також використовували для нарад. Тому й серед загиблих є прізвища колаборантів.
Дивіться також Росіяни намагаються потужно наступати на Луганщині: які 3 найважчі напрямки
Що відомо про так звану пекарню в Лисичанську
Місцеві, які є переселенцями з Лисичанська, розповіли журналістам, що за одним із відео від МНС Росії у телеграмі, вони впізнали ресторан під назвою Adriatic. Він розміщувався на околиці міста, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.
Дійсно в тому приміщені була пекарня. Її обладнали для потреб фронту… Заклад, про який йде мова, окупанти використовували у своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту,
– заявили в Лисичанській МВА.
Там також пояснили, ким є ті загиблі, списки яких з'явились в телеграм-каналах. Переселенці з Лисичанська заявили, що у списках є:
- власник закладу – місцевий бізнесмен, який мав у Лисичанську також й магазини;
- чоловік, який працював у так званій "податковій", яку створили у місті окупанти.
Приліт був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє мережею, складають здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів,
– додали в Лисичанській МВА.
Що відомо про обстріл у Лисичанську
- Так звана окупаційна "влада" заявила, що 3 лютого нібито українська армія обстріляла пекарню в Лисичанську. Окупанти називали її "цивільним об'єктом".
- Ватажок квазіреспубліки у Луганській області Леонід Пасічник заявив про нібито 28 загиблих. Згодом навіть з'явились їхні списки.
- Збройні Сили України закиди окупантів не коментували, та це не перші провокації росіян. Адже вони у січні 2024 року вже звинувачували Україну в нібито обстрілі ринку в Донецьку. Тоді також писали про 25 загиблих і десятки поранених. Проте у ЗСУ заявили, що бойової роботи засобами ураження не вели.
- Окрім того, ворог часто вдається до провокацій, щоб зупинити допомогу, яку Захід надає Україні. Ба більше, росіяни самі позбавляють колаборантів життя.