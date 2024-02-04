У пекарні в Лисичанську випікали хліб для окупантів і проводили наради, – МВА

У пекарні в Лисичанську Луганської області, про обстріл якої заявили окупанти, пекли хліб для російської армії. Пекарня почала там діяти вже після окупації росіянами міста.

У Лисичанській міській адміністрації розповіли, що це приміщення вороги також використовували для нарад. Тому й серед загиблих є прізвища колаборантів.

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Що відомо про так звану пекарню в Лисичанську

Місцеві, які є переселенцями з Лисичанська, розповіли журналістам, що за одним із відео від МНС Росії у телеграмі, вони впізнали ресторан під назвою Adriatic. Він розміщувався на околиці міста, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

Дійсно в тому приміщені була пекарня. Її обладнали для потреб фронту… Заклад, про який йде мова, окупанти використовували у своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту,

– заявили в Лисичанській МВА.

Там також пояснили, ким є ті загиблі, списки яких з'явились в телеграм-каналах. Переселенці з Лисичанська заявили, що у списках є:

власник закладу – місцевий бізнесмен, який мав у Лисичанську також й магазини;

чоловік, який працював у так званій "податковій", яку створили у місті окупанти.

Приліт був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє мережею, складають здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів,

– додали в Лисичанській МВА.

Що відомо про обстріл у Лисичанську

Так звана окупаційна "влада" заявила, що 3 лютого нібито українська армія обстріляла пекарню в Лисичанську. Окупанти називали її "цивільним об'єктом".

Ватажок квазіреспубліки у Луганській області Леонід Пасічник заявив про нібито 28 загиблих. Згодом навіть з'явились їхні списки.

Збройні Сили України закиди окупантів не коментували, та це не перші провокації росіян. Адже вони у січні 2024 року вже звинувачували Україну в нібито обстрілі ринку в Донецьку. Тоді також писали про 25 загиблих і десятки поранених. Проте у ЗСУ заявили, що бойової роботи засобами ураження не вели.

Окрім того, ворог часто вдається до провокацій, щоб зупинити допомогу, яку Захід надає Україні. Ба більше, росіяни самі позбавляють колаборантів життя.

Лисичанськ окупований з липня 2022 року. Очільник Лисичанської МВА Валерій Шибіко розповідав влітку 2023 року, що у місті дислокуються підрозділи окупаційної армії. Окрім того, вороги у січні 2024 року закрили в'їзд у Лисичанськ для всіх, окрім містян.