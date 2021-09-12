Пекельне 11 вересня: на Донбасі загинув ще один український захисник

Минула доба на Донбасі була справді пекельною, адже російські найманці збільшили кількість обстрілів до 14 разів. Внаслідок цинічних дій ворога двоє наших захисників загинули.

Загалом 11 вересня Україна втратила двох своїх героїв. Ще 10 військових отримали поранення та бойові травми.

Важливо Доба на Донбасі: 14 обстрілів за добу, численні втрати та поранення у лавах ЗСУ

Що відомо про загиблих та поранених

У результаті ворожого вогню одразу двоє українських військовослужбовців загинули. Ще 9 бійців дістали поранення, а 1 – бойове травмування. Як повідомили в ООС, стан здоров'я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських героїв та бажає швидкого одужання пораненим захисникам.

Як минула доба на Донбасі

Окупанти протягом 11 вересня значно посилили обстріли наших позицій. За минулу добу проросійські бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив у напрямку:

Новогнатівки;

Верхньоторецького;

Золотого-4;

Старогнатівки;

Талаківки;

Нью-Йорку;

Причепилівки;

Водяного, що на Приазов'ї;

Новоолександрівки.

Крім того, на Донеччині зафіксували 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника. Також Україна повідомила представників ОБСЄ про дії російських окупантів.

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Як змінилася ситуація на Донбасі