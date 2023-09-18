Сі Цзіньпіна образили: МЗС Китаю викликало посла Німеччини після заяви Бербок про "диктатора"

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала китайського лідера "диктатором". У Пекіні надзвичайно обурилися цими словами.

Тепер посол Німеччини має прибути до МЗС Китаю та пояснити заяву Бербок, яка порадила не підбурювати Сі Цзіньпіна йти шляхом Путіна.

Дивіться також Допомагати агресору заборонено: як відреагує Китай, якщо КНДР постачатиме озброєння Росії

Німецького посла викликали на "килим" в МЗС

У рамках візиту до США 14 вересня в інтерв'ю Fox News міністр закордонних справ Німеччини Бербок заявила, що, якщо дозволити Путіну виграти війну в Україні, це стане сигналом для інших диктаторів, таких як "Сі, президент Китаю".

Такий випад у бік китайського лідера не на жарт розлютило Пекін. МЗС країни спочатку відреагувало на заяву Бербок власною. Там зазначили, що слова німкені є "надзвичайно абсурдними, посягають на політичну гідність Китаю та є відвертою політичною провокацією".

Однак відповідь словами Китаю видалася недостатньою. Там вирішили вступитися за свого голову більш рішуче – викликати до МЗС посла Німеччини у Китаї Патріцію Флор.

Відомо, що сама Бербок зауважила, що взяла зауваження Пекіну до відома. Речник уряду відмовився коментувати думку канцлера Олафа Шольца щодо цих звинувачень, натякнувши, що китайський режим справді важко назвати демократичним.

Бербок не вперше дратує китайців

"Яблуком розбрату" між Німеччиною та Китаєм є Тайвань. Очільниця німецького МЗС у серпні 2022 року, коли вже півроку тривала повномасштабна війна в Україні, висловила позицію своєї країни по Тайваню. Там заявили, що захищатимуть острів у разі нападу Китаю.

Також Бербок наполегливо радила Пекіну не підтримувати Росію зброєю та докласти зусиль для досягнення миру в Україні.

Бербок про війну в Україні

Глава МЗС України є однією із тих рішучих голосів, які виступають за прискорення передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Бербок також зазначила, що єдиною людиною у Бундестазі, яка вагається із передачею Taurus, є глава уряду Олаф Шольц.