Віддав на ЗСУ все, що назбирав за життя: Зеленський відзначив пенсіонера з Буковини

На Буковині пенсіонер Микола Шевчук віддав на ЗСУ гроші, які збирав усе своє життя. За це президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

Зеленський відзначив літнього українця 21 листопада. Він наголосив, що Шевчук продемонстрував самовідданість під час війни.

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За громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність українському народові постановляю нагородити орденом "За заслуги" III ступеня пенсіонера Шевчука Миколу Григоровича з Чернівецької області,

– мовиться в указі.

Скільки грошей пожертвував пенсіонер

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк розповів, що велику пожертву пан Микола зробив ще у березні. Тоді він відправив на потреби українського війська 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів.

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7 листопада в Україну прибула перша партія з 13 генераторів з Литви. Через російські удари по інфраструктурі партнери планують відправити нам ще більше генераторів.

На початку листопада Сергій Притула вкотре достроково закрив збір на 50 бронетранспортерів FV103 Spartan. У результаті наші воїни отримають навіть на 10 одиниць техніки більше, ніж планувалося.

Український письменник Сергій Жадан під час останніх виступів за кордоном зібрав на ЗСУ майже мільйон гривень. Він похвалився фотографією з готельного номера, де все ліжко вкрите зібраними грошима, які Жадан рахував разом з колегами.

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