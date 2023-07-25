Пентагон оголосив про допомогу Україні на 400 мільйонів доларів: що увійшло в пакет

Міноборони США оголосило додатковий пакет допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

Новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів включає додаткові боєприпаси для ППО та артилерії, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, яке поможе Україні протистояти російській агресії.

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Що увійшло в новий пакет допомоги

У Пентагоні повідомили, що в додатковий пакет допомоги від США Україні увійшли:

Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та NASAMS;

Зенітні комплекси "Стінгер";

Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм та 60-мм мінометні снаряди;

32 БТР "Страйкер";

Ракети з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

Безпілотні авіаційні комплекси "Хорнет";

Авіаційні ракети Hydra-70;

Тактичні аеронавігаційні комплекси;

Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

Понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранатів;

Прилади нічного бачення та тепловізори.

Окрім цього, нашим захисника нададуть запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

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