Рано щось говорити й вірити Росії, – Пентагон про те, чи минула загроза біля кордонів України

США продовжать уважно спостерігати за відведенням військ Росії від кордонів України. У Пентагоні наголосили, що поки зарано стверджувати, що російські війська справді відвели.

Ситуацію з відведення російських військ на брифінгу у Міноборони США прокоментував речник Пентагону Джон Кірбі.

Читайте також Путін задоволений реакцією світу на "брязкання зброєю", – Bloomberg

Говорити щось поки зарано

Ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України, але ще рано говорити й вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися,

– зазначив Кірбі.

Речник Пентагону запевнив, що Сполучені Штати й надалі продовжать дуже пильно стежити за відведенням військ Росії від кордонів України.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні вже заявляли, що на наразі завчасно оцінювати заяви російської сторони про завершення навчань та відведення військ від України.

Російські війська під українським кордоном та у Криму: основне