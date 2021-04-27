Рано щось говорити й вірити Росії, – Пентагон про те, чи минула загроза біля кордонів України

США продовжать уважно спостерігати за відведенням військ Росії від кордонів України. У Пентагоні наголосили, що поки зарано стверджувати, що російські війська справді відвели.
Джерело:Міноборони США
Ситуацію з відведення російських військ на брифінгу у Міноборони США прокоментував речник Пентагону Джон Кірбі.
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Говорити щось поки зарано
Ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України, але ще рано говорити й вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися,
– зазначив Кірбі.
Речник Пентагону запевнив, що Сполучені Штати й надалі продовжать дуже пильно стежити за відведенням військ Росії від кордонів України.
Нагадаємо, раніше в Пентагоні вже заявляли, що на наразі завчасно оцінювати заяви російської сторони про завершення навчань та відведення військ від України.
Російські війська під українським кордоном та у Криму: основне
- Впродовж останнього місяця Росія масово стягувала війська та техніку біля кордонів з Україною та на територію окупованого Криму, запевняючи, що це "навчання" і "власна потреба переміщення".
- Водночас у Пентагоні заявляли, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.
- 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації. А вже 23 квітня російські війська і справді почали покидати окупований Крим.
- У МЗС Україні зазначили, що дотримання Росією слова дозволить послабити напруженість. Однак Київ очікує підтверджень розвідки та пояснень Кремля щодо того, навіщо було стягувати ці війська під український кордон.