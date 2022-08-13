За шкалою від 0 до 10 ефективність ЗСУ складає всі 12, – у Пентагоні вражені захисниками України

Весь світ захоплюється українськими військовими. Вони упродовж майже шести місяців мужньо та самовіддано протистоять російській армії. І роблять це максимально ефективно.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення в нашу державу мало хто вірив, то зараз баланс сил значно змінився. І саме завдяки цьому міжнародні партнери надають нам усе більше зброї для того, щоб перемогти росію.

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окупанти переживають постійний тиск

Один із високопосадовців у Пентагоні зауважив, що ЗСУ вже досягнули чималих успіхів. Нашим військовим вдалось відвоювати низку окупованих ворогом територій. І це лише початок.

Він також зауважив, що неабиякий тиск на росіян чинять в тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема мовиться про поруйновані мости, які ворог використовував для переправи. ЗСУ не лише знищують боєкомплект загарбників, а й роблять усе можливе, щоб ворог буквально не мав, де себе діти.

Не оминув він увагою також вибухи на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Високопосадовець зауважив, що достеменно невідомо, що стало причиною "бавовни". Але він може сказати однозначно, що це вкрай негативно вплинуло на російську авіацію, а також кількість боєприпасів.

Ефективність ЗСУ просто зашкалює

Поки росія хаотично обстрілює Україну, забираючи життя мирних мешканців нашої країни, ЗСУ ефективно використовують надану міжнародними партнерами зброю. І саме тому ворог не лише зазнає чималих втрат, а й втрачає мотивацію воювати. Посилює пригнічення ворога той факт, що у нього стає все менше боєприпасів, а пункти командування перетворюються на попіл.

Підбиваючи підсумки, чиновник оцінив ефективність ЗСУ за шкалою від 0 до 10. На його думку, наші військові заслуговують 12 балів, адже за ці майже шість місяців вони вразили весь цивілізований світ.

Якщо ж ми вже заговорили про втрати ворога, то пройдемось по них детальніше. Так, від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже понад 40 тисяч окупантів.

Щоденно росіян стає все менше

З 24 лютого ЗСУ вдалось ліквідувати 43 400 російських загарбників. Упродовж минулої доби цю цифру поповнили 200 окупантів, яким вручили квитки на "концерт кобзона".

Крім того, суттєво скоротилась кількість ворожої техніки. Тепер на оснащенні ворога на 1 855 танків, 4 115 бойових броньованих машин, 978 артилерійських систем, 261 РСЗВ, 136 одиниць засобів ППО і 91 одиницю спеціальної техніки менше.

На брухт також перетворили 233 літаки, 193 гелікоптери, 779 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 187 крилатих ракет, 15 суден і 3 036 автомобілів і автоцистерн.

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