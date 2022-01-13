У Пентагоні підтвердили непохитну підтримку України – Остін зателефонував Резнікову

На тлі нарощування Росією військ поблизу кордонів глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив непохитну підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він повідомив главі українського Міністрества оборони Олексію Резнікову під час телефонної розмови. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Білого дому в четвер, 13 січня.

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Зазначається, що під час перемовин сторони порушили питання стягування військ Росії до кордонів.

Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи зусилля, що продовжуються, з нарощування потенціалу українських збройних сил шляхом надання допомоги в обороні,

– вказали у Білому домі.

Водночас очільники оборонних відомств Штатів і України висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та домовились про продовження тісної координації.

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