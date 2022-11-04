У США планують закриту зустріч, на якій обговорюватимуть виробництво зброї

У міністерстві оборони Сполучених Штатів хочуть провести засідання з виробниками зброї. Обговорення стосуватиметься, зокрема, зміцнення оборонної промисловості.

Вашингтон є та буде надійним партнером нашої держави у війні проти Росії – країна продовжує допомагати Україні боротися з ворогом. Американські ЗМІ повідомляють, що в Пентагоні планують налагодити більш ефективну логістику передачі та виробництва озброєння. Там бояться апетитів Путіна, що постійно зростають.

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Коли Пентагон проведе засідання

Видання зазначають, посилаючись на прессекретаря Пентагона Еріка Пахона, що закрита зустріч чиновників з представниками оборонних підприємств відбудеться уже наступного тижня.

Заступник міністра оборони Кет Хікс проведе зустріч із провідними оборонними підрядниками США, щоб обговорити Стратегію національної оборони,

– пишуть Reuters.

Також там повідомили, що Міноборони хоче знайти шляхи розв'язання проблем із постачанням зброї, які виникли в промисловості.

Чого боїться США

Офіційні представники Сполучених штатів переймаються тим, що провідні американські оборонні постачальники зіткнуться з різким зростанням замовлень. Європейські країни, зокрема Німеччина та Польща разом з Україною, проситимуть більше боєприпасів, а промисловість не зможе з цим справитись.

Ми почули занепокоєння промисловості щодо проблем у ланцюжках поставок і проблем із робочою силою – і ми поділяємо їх, – сказав Reuters представник Пентагону Білл Лаплант.

Пентагон про війну в Україні

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська зможуть відвоювати Херсон. Йшлося про окуповане Росією правобережжя області та саме місто. Про це він сказав на пресконференції. Остін зазначив, що українські бійці дуже ефективно ведуть контрнаступальні дії.

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Також Пентагон коментував причетність до "бавовни" в бухті Севастополя. Там сказали, що визнають, що в окупованому Криму були вибухи, але не будуть ділитися оцінкою збитків. Окрім того, там не збираюся надавати жодної додаткової інформації щодо того, що могло спричинити ці вибухи.

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