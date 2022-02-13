У Пентагоні заявили, що досі вірять у мирне врегулювання ескалації на Донбасі
Джерело:Інтерфакс-Україна
У Пентагоні сподіваються, що ситуацію в Україні можна буде вирішити дипломатичним шляхом. Проте часу на це залишається все менше.
Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, інформують американські ЗМІ. У Вашингтоні досі вірять, що є час та простір для дипломатичного врегулювання.
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Є ще, можливо, спосіб сприяти деескалації, – Кірбі
Ми все ще думаємо, що є спосіб сприяти деескалації напруженості тут, знайти мирний шлях так, щоб уникнути війни в Україні,
– наголосив Кірбі.
Проте у Вашингтоні наголосили, що час на мирне вирішення ситуації постійно зменшується. Саме через це і США, і країни Європи мають суттєвий привід для занепокоєння.Зверніть увагу! Кірбі вкотре повторив позицію США, що бойові дії в Україні можуть розпочатись в будь-який момент.
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Раніше схожі висловлювання лунали від радника президента Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана. Він наголосив, що Москва може розпочати повномасштабну війну проти України ще до завершення зимової Олімпіади, тобто до 20 лютого.
Попри це США готові і далі працювати у дипломатичному напрямку. Вашингтон з союзниками готовий до рішучої протидії Росії.
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