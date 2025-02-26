Треба бути обережними, – генерал США застеріг щодо дій Путіна на переговорах

Адміністрація Дональда Трампа розпочала діалог із Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським щодо припинення війни в Україні. Це може вплинути на розвиток подій на полі бою, однак не варто забувати про підступність російської влади.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал США у відставці Девід Петреус, зазначивши, що попереду ще багато раундів жорстких переговорів між Україною та Росією. Окупанти, ймовірно, затягуватимуть їх, намагатимуться отримати все, що хочуть, аби досягти переваги за результатами угоди.

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"Я думаю, нам усім треба бути дуже обережними щодо цього", – сказав він.

Діалог між США та Росією

Девід Петреус нагадав, що недавно в Саудівській Аравії завершився перший раунд переговорів між США та Росією. У них взяли участь американський держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки та спеціальний посланник Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ країни-агресорки Сєргєй Лавров разом зі своєю командою.

Вони домовилися продовжувати переговори (щодо завершення російсько-української війни – 24 Канал). Також досягли згоди з деяких інших питань, які не мають прямого відношення до ситуації в Україні,

– зазначив він.

Військова підтримка США

Генерал США у відставці вважає, що важливо, аби США надали Україні підтримку для посилення позицій на фронті. Досягнення росіян на полі бою невеликі, але систематичні.

Ми (США – 24 Канал) надали Україні не зовсім достатньо допомоги. До того ж була пауза у постачанні через дебати в Палаті представників, яка, на мою думку, була занадто довгою,

– підкреслив він.

Він додав, що тому все ще відбувається поступове захоплення української території, однак це дуже важливо зупинити.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Росією та США мають зосередитися на тому, які кроки Москва готова зробити для завершення війни, таке ж питання повинно бути поставлене Україні. Він зазначив, що Трамп прагне припинити конфлікт і вважає, що це можливо за кілька тижнів, якщо обидві сторони сядуть за стіл переговорів.