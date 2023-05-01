Росіяни запустили ІПСО перед нічним ракетним обстрілом: Юсов пояснив на що звернути увагу

Ворог вчергове вдається до фейків. Так, в ніч на 1 травня росіяни заявили, що начебто кількість запущених ракет над Україною складає від 130 до 200 одиниць. Крім цього працюють більше 50 "Шахідів" та від 15 до 23 літаків. Утім, насправді ракет було 18, а БПлА усього кілька штук. Це цілеспрямована ІПСО, яка розрахована на населення.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він наголосив, на що треба звертати особливу увагу в такій "інформації".

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Ворог не припиняє ІПСО

Росіяни не припиняють своїх інформаційно-психологічних операцій від початку повномасштабного вторгення і продовжують їх нині, відзначив Юсов. Одномоментно може реалізовуватися до десятка ІПСО як на території України, так і в світі. Все для того, аби дезорієнтувати населення, посіяти паніку, особливо перед українським контрнаступом.

"Тому тут порада лише одна – довіряти офіційним, перевіреним і верифікованим ЗМІ, офіційним джерелам. Відповідно не користуватися "російськими помийками", анонімними телеграм-каналами і загалом російськими так званими ЗМІ. Все, що звідти йде – спрямоване проти України та українців", – сказав представник ГУР МО.

Андрій Юсов про інформаційний терор росіян: дивитись відео

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