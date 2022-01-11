Перед Радою НАТО – Росія Шерман зустрілася зі Столтенбергом
Джерело:твітер Венді Шерман
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зустріч відбулася напередодні Ради НАТО – Росія.
Про зустріч зі Столтенбергом Шерман повідомила у мережі. Вона також розкрила деталі їхньої розмови.
Читайте також У Байдена готуються до дезінформації від Росії про переговори в Женеві
Шерман зустрілася зі Столтенбергом
Єнс Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити Раду НАТО – Росія та необхідність дій Москви для деескалації напруженості,
– написала Шерман.
Вона наголосила, що співрозмовники підтвердили єдиний підхід НАТО до Росії, який базується на балансі між стримуванням і діалогом, а також наголосили на непохитній підтримці України.
Крім того, Шерман зазначила, що поінформувала Раду Альянсу про дискусії 10 січня з Росією під час діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві.
"США віддані співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб закликати до деескалації та реагувати на кризу безпеки, спричинену Росією", – додала представниця Держдепу.
Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбувся перший раунд перемовин між США та Росією щодо "гарантій безпеки".
Перемовини США та Росії щодо "гарантій безпеки": що відомо
- Делегації очолювали заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.
- Представник Росії заявив, що його країна нібито не планує нападати на Україну. Водночас вже через декілька хвилин він цинічно зауважив: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".
- Натомість представниця Держдепу наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни.
- 12 та 13 січня Росія проведе переговори з НАТО та ОБСЄ.
До теми – як проходили переговори у Женеві – дивіться відео
Текст допису Венді Шерман:
Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашню Раду НАТО – Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО до Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і наголосили на нашій непохитній підтримці України.