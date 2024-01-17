Перед світанком окупанти вдарили "Оніксами" по Одещині: ракети поцілили в аграрні об'єкти

Після нічної масованої атаки дронами по Одеській області ворог завдав ракетного удару. Окупанти поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству.

У Силах оборони Півдня повідомили, що після атаки дронами росіяни вдарили ракетами по сільськогосподарських площах і агропідприємству.

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Окупанти відвертали увагу авіацією над Чорним морем

Захисники розповіли, що зранку окупанти відвертали увагу сил ППО маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, коли підступно вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районах.

Наслідки ворожої атаки

Ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. На щастя, постраждалих немає.

Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Ані тварини, ані люди не постраждали,

– повідомили в Силах оборони.

Наслідки підступного обстрілу: фото Сил оборони Півдня

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