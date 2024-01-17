Перед світанком окупанти вдарили "Оніксами" по Одещині: ракети поцілили в аграрні об'єкти
Джерело:Сили оборони Півдня
Після нічної масованої атаки дронами по Одеській області ворог завдав ракетного удару. Окупанти поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству.
У Силах оборони Півдня повідомили, що після атаки дронами росіяни вдарили ракетами по сільськогосподарських площах і агропідприємству.
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Окупанти відвертали увагу авіацією над Чорним морем
Захисники розповіли, що зранку окупанти відвертали увагу сил ППО маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, коли підступно вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районах.
Наслідки ворожої атаки
Ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. На щастя, постраждалих немає.
Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Ані тварини, ані люди не постраждали,
– повідомили в Силах оборони.
Наслідки підступного обстрілу: фото Сил оборони Півдня
Місце прильоту на агропідприємстві в Одеській області: дивіться відео
Нічна атака "Шахедами": що відомо
- Вночі 17 січня Росія атакувала Україну за допомогою 20 дронів-камікадзе "Шахед". ППО працювала у районах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
- На щастя, захисникам неба вдалося збити 19 безпілотників, однак уламки також наробили лиха. Зокрема, в Одесі пошкоджено 8 будинків, магазини та автівки. Відомо про 3 поранених.
- Окрім атаки "Шахедами", росіяни вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 в напрямку Харкова. Окупанти вбили 1 людину. Ще 17 людей зазнали поранень.
- Крім цього, Росія атакувала Херсонщину, Дніпропетровщину та Сумщину. На щастя, там минулося без потерпілих.
- Згідно з даними МВС, загалом цієї ночі зафіксовано 10 обстрілів по 8 населених пунктах країни.