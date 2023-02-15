Україна почне отримувати західну авіацію після прибуття ЗРК Patriot та SAMP/T, – Жданов

Ймовірно, Захід гальмує процес передачі Україні літаків на користь іншого озброєння. Це робиться для того, щоб ЗСУ підготувалися до контрнаступальних дій.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, питання авіації від західних країн-партнерів вже на часі.

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Про що говорили на "Рамштайні"

Олег Жданов пояснив, що саме закриту частину офіційної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка залишилася за зачиненими дверима, можна вважати більш продуктивною.

"Рамштайн", на мій погляд, вдалий тим, що ми маємо консолідацію зусиль наших країн-партнерів у плані підготовки контрнаступу з боку України,

– наголосив він.

На його думку, Захід сподівається на те, що за декілька місяців ЗСУ будуть готові до початку контрнаступальних операцій на одному, а, можливо, і на більшій кількості напрямів.

Також країни-партнери у пріоритет ставлять своєчасне надання Україні боєприпасів, бронетехніки, танків і артилерії.

Олег Жданов пояснив, за якою схемою діє Захід у питанні авіації для України: дивіться відео

Як справи із авіацією

Військовий експерт розказав, що гучні промови про забезпечення авіацією теж лунають. Тож питання про їхню передачу обговорювалося в колі міністрів оборони під час зустрічі.

"У нас вже такий мем з’явився: "Літаки сьогодні не на часі". Бо вони будуть на часі, коли ми будемо готові до контрнаступу", – наголосив Жданов.

Він переконаний, що саме тоді західні літаки з’являться в лавах ЗСУ. Зокрема, мовиться і про МіГ-29, які зберігаються наразі на базі у "Рамштайн".

Цілком можливо, що їх можуть передати найближчим часом,

– повідомив Жданов і додав, що такі винищувачі є у Польщі та Словаччини.

До того ж саме Словаччина перед "Рамштайном" заявляла, що перемовини наразі йдуть і вони вже добігають кінця з позитивними новинами.

Закриття українського неба

Олег Жданов розповів, що Захід збирається передати Україні 3 комплекси Patriot і 1 Mamba SAMP-T.

"Вони не тільки можуть боротися з балістичними ракетами, але і здатні захистити аеродром, якщо на ньому будуть базуватися F-16", – наголосив він.

Водночас F-16 можуть працювати як винищувачі-перехоплювачі в комплексі з Patriot і Mamba SAMP-T.

Я би пов’язав прибуття Patriot і 1 Mamba SAMP-T в Україну із появою західних зразків авіації, тому як тільки вони стануть на бойове чергування, слід очікувати і появу західних літаків,

– пояснив військовий експерт.

До того ж він додав, що західні країни обіцяли передати Україні до кінця року три системи IRIS-T. Тобто, в сумі на озброєнні ЗСУ мало б бути їх чотири.

"На жаль, вони тепер нам заборгували три комплекси. Я так зрозумів, що виробник не впорався із завданням", – зазначив Жданов.

За його словами, Німеччина веде перемовини зі Швецією стосовно викупу у них комплексу IRIS-T. Тож два комплекси, які значно посилять ППО, німецькі партнери будуть готові передати Україні вже в березні. Щодо третього – питання часу.

Далекобійні ракети для України

Олег Жданов зосередив увагу, що під час "Рамштайну" міністр оборони США Ллойд Остін обмовився стосовно ракет. Він сказав, що не може надати нам далекобійні ракети ATACMS, тому що їх обмаль у самих США.

Втім, Остін назвав 4 країни, які мають достатню кількість таких ракет.

Це говорить про те, що вони не будуть заперечувати, якщо одна з цих чотирьох країн або всі разом передадуть нам певну кількість ракет ATACMS,

– повідомив він.

На думку військового експерта, єдина важлива річ для України в цій ситуації – американське виробництво.

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