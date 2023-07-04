Літаків під час літньо-осінньої кампанії не буде: чому Захід затягує із передачею авіації

Контрнаступ Збройних Сил у розпалі, однак Україна досі не має або дуже повільно отримує обіцяну техніку від партнерів. Українські захисники вкрай потребують винищувачів F-16, адже ворог, на жаль, має суттєву перевагу в повітрі.

Водночас очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна не отримає літаки F-16 до завершення контрнаступу. Це 24 Каналу прокоментував заступник директора Центру дослідження армії, військовий експерт Михайло Самусь.

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Нерішучість США

Про передачу літаків Україні почали говорити лише декілька тижнів тому, а для підготовки пілотів знадобиться близько 4 – 6 місяців. Ймовірно, контрнаступальна операція ЗСУ триватиме до початку зими.

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер наголосив на важливості дискусії щодо передачі Україні F-16 та заявив, що питання надання літаків не буде вирішене найближчим часом. Необхідно підготувати пілотів і технічний персонал, а також налагодити логістику.

"Логічно, що ми не встигаємо отримати літаки, аби використати їх у літньо-осінній кампанії", – зазначив військовий експерт.

Адміністрація Джо Байдена нерішуча у передачі потрібної зброї, зокрема винищувачів F-16 та ракет ATACMS. Зараз обговорюють інші типи літаків, тож можливо розпочалися політично-бюрократичні процеси щодо передачі авіація. Проте, якби Україна мала F-16 чи інші літаки, то результати на фронті були б інші.

"Я взагалі не розумію, чому рішення про передачу винищувачів Україні не ухвалили на початку повномасштабного вторгнення Росії. За таких умов, ми б вже наприкінці 2022 року отримали перші ескадрильї. Зараз вони були б у повній бойовій готовності та завдавали нищівних ударів", – сказав Самусь.

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На думку військового експерта, графіку навчання наших пілотів немає через відсутність остаточного політичного рішення, яке ухвалює адміністрація Білого дому. Адже F-16 – це американські літаки й Сполучені Штати узгоджуватимуть передачу.

"Все знову чомусь підвисає в адміністрації Байдена. Те саме стосується запрошення України до переговорів про членство у НАТО", – додав Самусь.

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