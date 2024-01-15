Це складний процес, – Данілов пояснив, як відбувається процес отримання F-16
Передача винищувачів F-16 – це складний процес. Але ці літаки обов'язково будуть в українському небі.
Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, зауваживши, що Україна продовжує працювати над тим, аби зрештою отримати винищувачі F-16.
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Україна обов'язково отримає F-16
Як наголосив Данілов, увесь процес щодо передачі F-16 триває. Там беруть участь не лише Сполучені Штати, але й кілька інших країн НАТО. Підготовка йде за графіком.
Підготовка триває за графіком та за тим планом, який на сьогодні має наша сторона. Жодних форс-мажорів там немає. Але це складний процес,
– сказав Данілов.
Варто розуміти, що неможливо просто передати літаки – і все. Україна працює над відповідною інфраструктурою, над підготовкою льотного та технічного складу. Винищувачі F-16 – непроста техніка, яка потребує належного та якісного обслуговування. Але варто бути певними – ці літаки Україна обов'язково отримає.
Ще раз наголошую – винищувачі F-16 обов'язково будуть в нашому небі. Ми зробимо усе можливе-неможливе, аби вони якнайшвидше з'явилися в нашому небі,
– підкреслив Данілов.
F-16 для України: коротко
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про навчання пілотів на F-16. Воно відбувається в різних країнах. Найперша група зараз навчається в Данії. Вони найшвидше закінчать усі процеси. Інша група пілотів, яка вчиться в Британії, – це випускники 2023 року. Також є ще одна група, яка працює у Сполучених Штатах.
- Підполковник ВПС США та пілот F-16 Ден Гемптон прокоментував передачу Україні цих літаків. Він також припустив, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні.
- В Міноборони заявили, що вже готують інфраструктуру для F-16. Паралельно українські льотчики та інженери проходять навчання на Заході.