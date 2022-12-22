США вже незабаром розпочнуть навчання українських військових на системах Patriot, – Пентагон

Україна не лише отримає системи Patriot. Наші військові ще й проходитимуть навчання, щоб ефективно ними керувати. Як зазначають у Пентагоні, розпочнуться вони невдовзі.

Високопоставлений представник Міноборони США зазначив, що на сьогодні навчання пройшли вже 3100 українських військових. Американські інструктори допомагали їм опанувати різні системи. Також він розповів, коли наші захисники освоюватимуть роботу з Patriot.

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Навчання вимагає "кількох місяців"

За словами представника, навчання з експлуатації й обслуговування ракетної системи Patriot розпочнеться невдовзі. Про передачу самих установок повідомили під час візиту Зеленського до США.

Щоправда, наразі не уточняють, коли відбуватиметься навчання. Та й достеменно невідомо, скільки часу знадобиться українським військовим, щоб опанувати Patriot. У Пентагоні лише обійшлися коротким коментарем, зі словами "дуже скоро" та займе "кілька місяців".



Як ЗРК Patriot допоможуть закрити небо над Україною / Інфографіка 24 каналу

Україна отримає не лише Patriot

Під час візиту Зеленського до США оголосили новий потужний пакет допомоги нашій державі. Його загальна сума 1,85 мільярда доларів. З яких озброєння від Пентагону на суму 1 мільярд, зокрема:

1 батарея ЗРК Patriot;

500 високоточних снарядів калібру 155 міліметрів;

10 мінометних систем калібру 122 міліметри та 10 000 мін до них;

10 мінометних систем калібру 82 міліметри;

10 мінометних систем калібру 60 міліметрів;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 броньованих легковиків;

ракети HARM та JADM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

прилади нічного бачення та оптику;

протипіхотні міни Claymore;

засоби зв‘язку;

індивідуальну броню.

А от на 850 мільйонів ми отримаємо допомогу у межах програми USAI від Міністерства оборони США. Мовиться про:

45 000 снарядів калібру 152 міліметрів;

20 000 снарядів калібру 122 міліметри;

50 000 реактивних снарядів до БМ-21;

100 000 танкових снарядів калібру 125 міліметрів;

супутникові термінали та послуги;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

До слова, у Росії вже відреагували на передачу Patriot. Путін вкотре вирішив заспокоїти населення своєї "вєлікай страни". Він спробував переконати, що Patriot – достатньо старі системи. І що вони, мовляв, працюють гірше за російську С-300. У цей абсурд можуть повірити хіба мешканці країни-агресорки.

До слова, С-300 дійсно дуже і дуже ефективні. Принаймні, коли мовиться про удари по своїх. Адже останнім часом надто багато ракет падають на Бєлгородщині. Чи то Росія вже не вважає її частиною своєї країни?