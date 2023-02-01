Чи отримає Україна Leopard від Туреччини та чому деякі країни відмовляються надати танки

Західні країни-партнери, безумовно, обмінюються інформацією щодо готовності постачати Україні озброєння. Деякі з них не можуть передати Leopard через внутрішні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, імовірно, така ситуація через те, що німецьких танків Leopard 2 є незначна кількість.

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Яка позиція Греції

Олександр Мусієнко повідомив, що Греція має не дуже прості відносини із Туреччиною. Мовиться про суперечки, які стосуються групи островів в східній частині Егейського моря.

"Час від часу обмінюються між собою й Анкара, й Афіни певними заявами", – наголосив він.

За його словами, Греція – це одна із країн НАТО, яка одна з перших виконала рішення про фінансування щонайменше 2% ВВП своєї оборони.

На думку Мусієнка, причина того, чому Греція не хоче передавати Україні танки, має безпекове підґрунтя.

Не зважаючи на те, що і Туреччина, і Греція є членами НАТО, все ж таки вони мають певну зброю, у тому числі з прицілом на ситуацію, що можуть загостритися у них відносини,

– пояснив він.

Він додав, що українцям потрібно це прийняти.

Чи можна розраховувати на Туреччину

Олександр Мусієнко зосередив увагу, що у Туреччини є понад триста танків Leopard.

Якби Туреччина виділила нам щонайменше десь хоча б 10–15% від того, що є, це було б доволі серйозне підсилення для нас,

– зауважив він.

За його словами, з такого числа техніки можна було б сформувати фактично батальйон.

"Але ж тут питання, мабуть, політичне", – додав він.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, є дві позиції Туреччини. З одного боку вона допомагає Україні.

"Не було перешкод у постачанні там ні Bayraktar TB2, ні бронеавтомобілів, ні іншої техніки. А ось у питанні танків може бути не все так просто", – зосередив увагу він.

З іншого боку Туреччина, на відміну від інших європейських країн ЄС, на жаль, зберігає особливі відносини й з Росією.

Не приєдналася Туреччина до санкцій ЄС проти Росії. Досить багато російських компаній, фірм переїхало до Туреччини і зараз веде свою діяльність там", – наголосив він.

До того ж декларуються наміри співпраці в енергетиці між Росією і Туреччиною.

Чи приймає таку позицію Туреччини Захід

Мусієнко пояснив, що Туреччині зараз дорікають США та деякі європейські країни у тому, що це одна із країн, яка стала лазівкою для обходу певних санкцій Росією.

"Це, звичайно, не бажано для тих країн, які запровадили жорсткі санкції проти Росії і російського режиму", – наголосив він.

За його словами, це також не дуже добре і для України.

До того ж у Туреччині непроста внутрішня ситуація – у країні мають відбутися вибори президента. Країна може мотивувати будь-які свої рішення безпековими намірами.

Вони ведуть кампанію в Сирії. Їм необхідні ті ж самі танки, в них є вороги у вигляді терористів та угрупувань,

– зазначив він.

Мусієнко припустив, що все ж Туреччині буде складно у цьому питанні.

Яка позиція в решти країн

Керівник Центру військово-правових досліджень розповів, що в Іспанії є і танки Leopard 2, і Leopard 1.

"Наразі ми говоримо про танки Leopard 2, які у меншій кількості", – додав він і пояснив, що це і може бути головною причиною, чому країна не може виділити більше техніки.

Навіть за такої умови українці повинні бути вдячними. Це бойова машина, яка виконає свою роль на полі бою. Те ж саме стосується і Канади.

Я був здивований, коли почув, що Канада передасть лише кілька одиниць танків Leopard,

– розказав він.

На думку Мусієнка, заявлені цілі у 120-140 танків нікуди не зникають.

"Вони на порядку денному. Я думаю, що до цього будемо рухатися", – переконаний він.

За його словами, безумовно, партнери обмінюються інформацією, тому їхня позиція може коригуватися.

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