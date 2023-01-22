Генерал-лейтенант пояснив, для чого ЗСУ вчаться на Leopard, якщо їх досі нам не дали
Українська сторона повинна діяти на випередження. Протистояти новим російським мобілізованим, яких зовсім скоро ворог направить на лінію фронту, слід добре підготованими.
Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, ведення боїв на танках Leopard вимагає тривалого навчання.
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Для чого потрібна завчасна підготовка танкістів
Ігор Романенко повідомив, що ситуація на фронті серйозна, тому треба починати готуватися вже зараз. До того ж Україні слід проводити активну позицію щодо отримання посилення підтримки від західних партнерів.
На його думку, сенс у завчасній підготовці танкістів все ж є. Головна перевага – наявність запасу часу.
Військовий експерт наголосив, що навчання на німецьких гусеничних бойових машинах Marder триває 8 тижнів, тобто 2 місяці. Ймовірно, що опановувати танками Leopard треба довше.
Про танки вони, мабуть, скажуть, що навчання складніше і треба на це до 3 місяців,
– пояснив він.
За словами Романенка, хоча остаточного рішення ще немає, втім 3 місяці – це саме той проміжок часу, протягом якого росіяни будуть спроможні привести в бойову готовність 300 тисяч мобілізованих.
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Яких проблем зможуть уникнути ЗСУ
Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці наголосив, що така чисельність росіян – це сила.
"І якщо з палицями навіть поставити таку кількість людей – вже проблема", – розповів він.
На його думку, у Росії є запаси ресурсів. Під час ведення бойових дій на Донеччині ворог протягом доби підсилює свій особовий склад.
"Мобілізовані попереду, а потім кадрові військові підрозділи й частини Збройних сил Росії – такого роду тактику ми бачимо", – наголосив Романенко.
За його словами, росіяни не звертають увагу на втрати.
Реалізується Жуковський принцип, що російські жінки ще понароджують,
– розповів він.
Не меншого значення відіграє і російська пропаганда, виплекана роками. Її сформував президент Росії Владімір Путін "за нафтодолари". Це також має свій відбиток на війні проти України.
Надання Україні танків Leoprard: останні новини
- 20 січня у Німеччині пройшло засідання у форматі "Рамштайн". Партнери України не дійшли до спільного рішення щодо передачі танків Leopard.
- Така позиція викликала шквал негативних емоцій не лише в українців. Після засідання багато німців вийшли на протест. Люди вимагали надати Україні необхідні бойові танки.
- В уряді канцлера Німеччини Олафа Шольца спростували твердження, що Німеччина перешкоджає передачі танків. Своєю чергою міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що в партнери не дійшли єдиної думки. До того ж є вагомі причини проти постачання танків. Водночас Пісторіус сказав, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення".
- На таку заяву міністра оборони різко відреагував заступник глави МЗС Андрій Мельник. Він підкреслив, що Німеччина повинна нарешті прийняти рішення щодо постачання танків, адже час має важливе значення.