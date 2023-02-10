Невпевненість Сунака може породити повернення Джонсона, – Давидюк про допомогу Британії

Речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що країна не буде надавати Україні літаки, якщо це поставить під загрозу безпеку країни. Невпевнені дії прем’єра можуть призвести до повернення його попередника Бориса Джонсона.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. Відомо, що Ріші Сунак не виключає надання Україні винищувачів.

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Україна повернула Британію у світові лідери

За словами Давидюка, Ріші Сунак не дуже вправний у допомозі Україні. Хоч українці отримують колосальну підтримку від Британії, але це допомога від двопартійної системи та монарха.

"Я думаю, що невпевненість Ріші Сунака може породити повернення Бориса Джонсона. Якщо Сунак буде вважати, що це ставить під загрозу інтереси Британії, то що ж тоді допомагає інтересам? Співпраця та дружба нас (Україну – 24 канал) зробила найсильнішою армією Європи, а їх (Британію – 24 канал) повернула у світові політичні військові лідери", – переконаний політолог.

На думку Миколи Давидюка, такі заяви речника британського прем’єра – це "гасіння інформаційних пожеж, щоб у Росії всі заспокоїлись". Він розповів, що насправді Велика Британія готує літаки для України та проводить навчання.

У цьому випадку йде просто відтягування часу, щоб Путіна це не злило. Але літаки готуються, навчання триває, я вам розкрию секрет, вже з вчорашнього дня. Завдання обирати літаки було поставлено давно,

– зауважив він.

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Зеленський приїхав у Лондон за літаками

Політолог звернув увагу на те, що 8 лютого Президент України Володимир Зеленський приїхав на виступ перед парламентом Великобританії у 900-річній Вестмінстерській залі із шоломом українського пілота. У цьому є політичний символізм, відзначив Давидюк.

"Це політичний символізм. Заготовлена акція, яка готувалась разом із візитом. І це головний меседж: "Ми приїхали за літаками". Я думаю, що у цьому випадку питання вирішене", – додав він.

Результати візиту Зеленського у Лондон