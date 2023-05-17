Ще одна країна навчатиме українських військових пілотувати F-16: чи планують передати літаки

В уряді Бельгії заявили про готовність навчити українських пілотів керувати винищувачами F-16. Там також пояснили, чому передати такі літаки нашим захисникам наразі не готові.

Бельгійський уряд повідомив, що усі винищувачі F-16 необхідні країні для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії.

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Бельгія наразі має 50 літаків F-16. В уряді країни заявили, що усі літаки вже використовуються на місіях, від яких Бельгія не може або не хоче відмовитися.

На саміті в Гаазі на початку цього місяця (травня – 24 Канал), під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів,

– повідомив Александер де Кроо, прем'єр Бельгії.

Винищувачі F-16 американського виробника Lockheed Martin Бельгія використовує ще з 1970-х років, тож у місцевих пілотів є великий досвід їхнього використання. Та незабаром уряд Бельгії планує замінювати 34 з наявних 50 винищувачів F-16 на сучасніші моделі F-35.

Що відомо про передачу Україні винищувачів F-16

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні F-16. Уряд країни вже обговорював ще потенційне ріщення із союзниками – США, Данією та Британією. Затягування передачі зброї відбувається через те, що ці системи складні і потребують серйозного обслуговування і великих фінансових витрат.

Вже цього літа Велика Британія розпочне навчання українських пілотів. Ріші Сунак повідомив, що передача F-16 все ще залишається непростим питанням, тому британську програму підготовки пілотів адаптують до українських потреб, щоб військові могли пілотувати і інші моделі літаків.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, розповів, що попри побоювання союзників, що Україна не має необхідної інфраструктури для використання літаків F-16, це не зовсім відповідає дійсності. Навпаки, винищувачі – це та зброя, яка просто необхідна українським військовим для перемоги над Росією.

Нагадаємо, що під час нещодавнього візиту до Великої Британії Володимир Зеленський заявив про створення так званої "коаліції винищувачів". Пізніше, 16 травня, він також повідомив, що до коаліції окрім Британії приєдналися також Франція та Нідерланди.