Зібрався знищити Британію: у Соловйова переляк через Storm Shadow
Велика Британія оголосила про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Російські пропагандисти злякались та взялись погрожувати ядерною зброєю.
Російський пропагандист Владімір Соловйов знову взявся за старе: в ефірі своєї пропагандистської програми почав погрожувати країнам-союзникам України "ядерним знищенням", повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Українська розвідка викрила страхи Шойгу, Герасімова та Пригожина
Хоче знищити усіх союзників України
Істерику в пропагандиста викликала інформація про передачу Збройним Силам України крилатих авіаційних ракет Storm Shadow. Ці ракети нам надає Велика Британія. Вони здатні спричинити багато клопоту російським окупантам та допомогти українському контрнаступу.
Соловйов, у властивій йому манері, почав гарячкувати та розкидатись пустопорожніми погрозами. Зокрема він закликав відмовитись від заборони на випробування ядерної зброї.
"Я вважаю, що нам потрібно провести це випробування, показати ядерну зброю, взірвати де-небудь що-небудь і націлити наші стратегічні ядерні сили на окремі країни. В першу чергу – на Велику Британію і всі країни, які допомагають Україні. І поставити чіткий ультиматум – ви надаєте допомогу, ми стріляємо", – заявив цей божевільний.
Після цього пропагандист розсипався на погрози Україні, але до цих істерик усі вже звикли.
Росіяни в істериці від передачі Україні нового озброєння
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що Україна отримала далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.
- Росіяни почали припускати, що може стати першими цілями для новеньких ракет Storm Shadow: під удар можуть потрапити військові аеродроми, склади, бази логістики, а в першу чергу – бояться за Крим. Вони істерять у соціальних мережах та вимагають кроків у відповідь.
- У світлі наближення українського контрнаступу, тривожні настрої накрили інших головних російських пропагандистів – Скабєєву та Симоньян.