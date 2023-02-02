Остаточного рішення нема, – міністр оборони Британії про винищувачі для України

Міжнародні партнери чудово розуміють, що Україні необхідні винищувачі. Водночас наразі не можуть дійти до спільного знаменника, який би охоплював інтереси усіх сторін.

До прикладу, міністр оборони Великої Британі Бен Воллес відповів на заклик колишнього прем'єра Бориса Джонсона. Він зазначив, що надсилання реактивних літаків "не було б правильним підходом". Водночас він додав, що "твердого рішення" все ще не ухвалили.

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У Британії нічого не виключають

Я брав участь у цьому протягом досить тривалого часу. І я навчився двох речей: ніколи нічого не виключайте,

– наголосив Бен Воллес.

Журналістам він заявив, що наразі відсутнє "тверде рішення" щодо передачі нашій державі винищувачів. Водночас, на його думку, відповідний крок – не "правильний підхід".

Те, що зміниться в цьому конфлікті цього року, – це здатність українців розгорнути західну зброю проти Росії,

– додав він.

Нагадаємо, що Борис Джонсон закликав уряд Великої Британії дати Україні ще більше зброї. Вона необхідна нашій державі на фоні заяв про новий великий наступ з боку Росії. Але від його заяв усередині країни намагаються дистанціюватися.

Макрон теж нічого не виключає

Відповідну заяву президент Франції зробив напередодні. За його словами, тема передачі Україні літаків – не табуйована. На запитання журналістів він відповів лаконічно, що "в принципі, нічого не заборонено".

Водночас Макрон додав, що військова допомога нашій державі не має бути "ескалаційною", а також "послаблювати французьку армію". Також глава держави додав, що рішення ухвалюватимуть за умови, що техніку з Франції не використовуватимуть для того, щоб атакувати території Росії.

США дали зелене світло союзникам

Журналісти спілкувалися з джерелами зі США. Вони зауважили, що в країні не заявляли союзникам, що будуть проти того, щоб вони надсилали нам винищувачі F-16, які є у них у запасі.

Втім, офіційні особи у Сполучених Штатах не планують цього робити. Адже це, переконані представники, надто дорого та складно. Натомість нам продовжать постачати артилерію, ракети та системи ППО, які також потрібні.