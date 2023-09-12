З'являється все більше можливостей для оточення Донецька: огляд фронту від Світана

ЗСУ продовжують ефективно працювати по усій лінії фронту. Крім щоденно знищеного особового складу та техніки ворога, також фіксуються просування на кількох напрямках.

А деякі ділянки фронту уже скоро можна буде взяти в оперативне оточення та відрізати від постачання. Ці та інші події на фронті у щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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На скільки ще вистачить ресурсу росіянам

Головне управління розвідки повідомило про кількість особового складу росіян та технічних засобів, які перебувають на території України. Мовиться про 420 тисяч військових, 2260 танків, понад 5 тисяч броньованих машин, 3 тисячі артилерійських систем, 360 літаків та 320 гелікоптерів.

Нагадаємо, що загалом лінія фронту зараз розтягується на понад тисячу кілометрів. Світан дійшов до висновку, що кількості сил, залучених росіянами, не вистачить для наступальних дій, цієї кількості було б достатньо для фронту шириною до 400 кілометрів.

Ба більше, для стримування наступу це також недостатньо, адже частина фронту проходить по Дніпру, а частина на Запорізькому напрямку – у глухій обороні. Крім того, щодоби українські захисники мінусують техніку ворога – до 10 танків, 20 БМП тощо.

Тому росіяни по всьому світу шукають стару радянську техніку, намагаються її відновити. Їхня потужність відновлення і виготовлення в кілька разів менша, ніж знищення її нашими засобами ураження,

– додав полковник запасу.

Повний аналіз фронту від Романа Світана: дивитись відео

Україні потрібні далекобійні ракети та авіація

Наразі повідомляється, що на південному напрямку дещо знизилася ефективність роботи західної техніки, адже переважно працює піхота через щільне замінування.

Світан вважає, що про прорив фронту можна буде говорити тоді, коли ЗСУ дійдуть до залізничної дороги, яка розташована біля Токмака, це ще 20 кілометрів від лінії зіткнення.

Щодо техніки, її інтенсивність використання справді зменшується, адже без авіації кидати її напризволяще зараз буде дуже гарною ціллю для противника, пояснив військовий аналітик.

Також повідомляється, що Білий дім серйозно розглядає передачу касетних боєприпасів ЗСУ до Himars.

Світан пояснив, що касетних боєприпасів до Himars є кілька типів:

ATACMS – дальністю до 300 кілометрів;

ракета М30 – схожа на М31, яку зараз вже використовують в Україні, з дальністю 70-80 кілометрів;

некеровані ракети М26, які працюють приблизно в такому ж режимі, як "Град", "Смерч", "Ураган". Повним залпом із 12 таких ракет накривають 25 тисяч квадратних метрів.

Ці ракети зараз дуже важливі. Дальність в них основна 30 – 45 кілометрів, але це дивізійна дальність, яка уже зараз дозволить залізничну дорогу з Чернігівки на Токмак накривати. До того ж їх багато і вони дешеві,

– зауважив льотчик-інструктор.

Просування ЗСУ

На Сході у ЗСУ зафіксовані успіхи в районі населеного пункту Опитне. Там також було взято частину військ Росії до полону. Також інтенсивніший рух почався у Мар'їнці, там ЗСУ також вибивають позиції ворога.

Фактично з обох боків ЗСУ намагаються протискатися до оточення Донецька. Світан пояснив, що навколо обласного центру є об'їзна дорога, яка прямує від Авдіївки до Мар'їнки. Саме по ній можливе просування ЗСУ для подальшого оточення.

Такий розвиток подій військовий експерт вважає вдалим, однак для нього необхідне політичне рішення, адже таке просування порушить Мінські домовленості і дозволить звільнити землі, які були захоплені ще з 2014 року.

Також в напрямку Опитне – Водяне по трасі, яка обходить ці два населені пункти, можливе зараз просування, оскільки утворилися умови для відрізання цього плацдарму.