Діалог зрушив з мертвої точки, – Кулеба описав переговори про передачу Україні систем Patriot

Західні країни досі вагаються, чи передавати військовим Збройних Сил системи протиповітряної оборони Patriot. Глава Міністерства закордонних справ Кулеба розповів, як відбувається процес перемовин щодо надання цього важливого озброєння нашій державі.

Поки в Пентагоні Сполучених Штатів заявляють, що не планують передавати Україні потужні установки, що можуть допомогти збивати ворожі ракети. Однак очільник МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з чиновниками НАТО констатував, що крига скресла у перемовинах про надання нашій державі "патріотів".

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Про який "прогрес у перемовинах" заявив Кулеба

За словами високопосадовця, раніше ми не мали одностайної підтримки у питаннях допомоги Україні, однак тепер країни-члени Північноатлантичного альянсу готові бути з нами стільки, скільки потрібно. Захід передаватиме нам генератори, зимову форму для військових, однак надання систем ППО Patriot все ще під питанням.

Але варто зауважити що перемовини щодо цього питання продовжується та навіть є певний прогрес.

Якщо раніше про це навіть ніхто не говорив окрім нас, лише ми порушували це питання постійно, але розмови як такої не було, то зараз розмова відбувається. І це дуже серйозна і предметна розмова. І ми будемо працювати далі на результат,

– сказав Кулеба.

У Бухаресті відбувається саміт НАТО

Нагадаємо, що у столиці Румунії сьогодні, 30 листопада, відбулася зустріч представників країн-членів НАТО, на якій високопоставлені особи обговорили ряд важливих питань та не оминули тему України.

Політолог Тарас Семенюк упевнений, що присутність українського глави МЗС Кулеби на цьому зібранні є дуже важливою, адже це зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

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Однак політолог Олександр Антонюк зазначив, що, попри підтримку нашої держави більшістю Альянсу, Угорщина продовжує підігравати інтересам Росії. Прем'єр-міністр Віктор Орбан опосередковано стає партнером Путіна та самої країни-терористки.

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