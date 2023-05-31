Одна ракета врятує тисячу наших бійців: ATACMS можуть потужно підсилити ЗСУ на фронті

Велика Британія ухвалила рішення про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow, також запит надіслано щодо німецьких ракет Taurus та французьких SCALP. Однак наша держава досі чекає на позитивну відповідь від США щодо поставки далекобійних ракет ATACMS.

При наступальних операціях саме ці ракети допоможуть зберегти тисячі життів наших воїнів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Днями президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час обговорення щодо передачі Україні нового озброєння заявив, що тема з ATACMS для України "все ще в грі", проте деталей уник.

Врятує тисячі життів

Ракета ATACMC – далекобійна балістична ракета, що може вражати цілі на відстань до 300 кілометрів. З її допомогою можна знищити велику кількість озброєння, сил та засобів противника ще в місцях базування.

Цю ракету дуже складно збити, практично неможливо, до того ж вона є дуже точною.

Чудова ракета, як і вся американська зброя. У американців найкраща в світі зброя, хоч наступальна, хоч оборонна,

– додав військовий аналітик.

За його підрахунками, ракета ATACMC зможе врятувати до тисячі життів українських солдатів.

Якщо під час зачистки гарнізонного пункту українське військо може втратити близько бригади, тобто 2000 – 3000 осіб, то на ту ж саму операцію знадобиться всього 3 таких ракети, не залучаючи живої сили.

Світан розповів про можливості ракети ATACMS: дивитися відео