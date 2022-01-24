Передчасне рішення, – у МЗС розповіли про 4 країни, які евакуюють дипломатів

24 січня 2022 , 22:30
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Джерело:

МЗС України

У МЗС розповіли, що в Україні є 129 посольств, консульств та представництв міжнародних організацій. Лише 4 з них вирішили евакуювати своїх дипломатів.

МЗС подякувало країнам, які "тверезо оцінюють ситуацію"

4 держави заявили, що евакуюють членів родин і співробітників посольств або дозволять їм добровільно залишити Україну. Мовиться про США, Велику Британію, Австралію та Німеччину.

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Решта держав, а також Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО вважають, що немає достатніх причин для такого кроку. До речі, такої позиції дотримуються і ті країни, посольства яких розташовані в областях, що межують з Росією.

Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це – справжній прояв солідарності з Україною,
– наголосили у МЗС.

У відомстві додали, що зараз треба уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві.

Що відомо про евакуацію дипломатів

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Автор: Софія Мінджоса