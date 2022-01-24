Передчасне рішення, – у МЗС розповіли про 4 країни, які евакуюють дипломатів
Джерело:МЗС України
У МЗС розповіли, що в Україні є 129 посольств, консульств та представництв міжнародних організацій. Лише 4 з них вирішили евакуювати своїх дипломатів.
МЗС подякувало країнам, які "тверезо оцінюють ситуацію"
4 держави заявили, що евакуюють членів родин і співробітників посольств або дозволять їм добровільно залишити Україну. Мовиться про США, Велику Британію, Австралію та Німеччину.
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Решта держав, а також Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО вважають, що немає достатніх причин для такого кроку. До речі, такої позиції дотримуються і ті країни, посольства яких розташовані в областях, що межують з Росією.
Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це – справжній прояв солідарності з Україною,
– наголосили у МЗС.
У відомстві додали, що зараз треба уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві.
Що відомо про евакуацію дипломатів
- 24 січня США надали право "добровільного виїзду" з України своїм дипломатам. Водночас їхнім сім'ям наказали повернутися на батьківщину.
- Велика Британія вирішила евакуювати частину працівників свого посольства. Крім того, уряд рекомендує британцям не їхати в Україну, якщо вони не мають на це дуже важливої причини.
- Німеччина відправить додому рідних дипломатів та членів організацій. До речі, квитки для них оплатить німецький уряд.
- Вивезла дипломатів й Австралія. Крім того, країна рекомендує своїм громадянам покинути Україну.
- Серед країн, які оголосили, що не бачать причин для евакуації дипломатів з України, є Румунія, Польща, Естонія й Австрія,
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