У Дніпрі чули вибух: Повітряні сили попереджали про ракету

Вдень 30 березня у Дніпрі місцеві жителі чули вибух. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні Сили попереджали про наближення ракети у напрямку міста. По ворожій цілі відпрацювали засобами ППО.

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Вибух у Дніпрі

Місцеві жителі Дніпра о 14:52 заявили, що чули у передмісті вибух. Так, за 4 хвилини до цього оборонці неба попередили про наближення ракети у напрямку міста. Згодом в Дніпропетровській ОВА підтвердили, що вибух став наслідком роботи ППО.

У Дніпровському районі працювала ППО. Оборонці неба відмінусували ворожу ракету. Дякую за влучну роботу. Найкращі,

– написав Сергій Лисак.

Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 14:09. Перед цим Повітряні Сили писали про активність російської авіації

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження,

– написали у Повітряних Силах.

Згодом додалася активність авіації й на південному сході. За 10 хвилин після останнього повідомлення з'явилася інформація про наближення ракети.

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