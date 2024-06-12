Окупанти атакували Дніпропетровщину: внаслідок влучання у Новомосковську виникла пожежа
Джерело:Сергій Лисак
Уранці в Україні знову лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу балістики. Зокрема, у передмісті Дніпра повідомили про вибухи.
Ймовірно, пуск був з Бєлгородської області. Про це повідомляють моніторингові канали.
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Що відомо про вибухи у передмісті Дніпра
О 8:51 в низці областей України знову пролунав сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах повідомили, що вона пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння зі сходу.
Вже о 8:57 з'явилася інформація про вибух у передмісті Дніпра. Через 6 хвилин повідомили про повторні вибухи у місті.
Згодом в одному з регіональних телеграм-каналів повідомили, що є приліт у Новомосковському районі. Там у небо підіймається стовп диму.
Через деякий час очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про атаку на Новомосковськ.
Через влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється,
– написав він.
За інформацією від моніторингових каналів, пуски ракет були з Бєлгородської області.
Скільки ракет та "Шахедів" вдалося збити 12 червня
- У ніч на 12 червня російські війська атакували Україну ракетами та "Шахедами". Відомо про 30 повітряних цілей, зокрема "Кинджал"
- Силам ППО вдалося утилізувати 29 з 30 ворожих засобів повітряного нападу. бойова робота проводилася у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
- Відомо, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.