Не домовленості з Росією: Україна має дещо інше завдання на переговорах у Туреччині

Відмова Путіна приїхати до Стамбула демонструє несерйозне ставлення Кремля до мирних перемовин. Для України це не стало несподіванкою й вона має використати цей майданчик з іншою метою.

Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський зауважив 24 Каналу, що відсутність Путіна на переговорах може запустити важливий процес.

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Яка місія України на переговорах у Туреччині

Шеренговський зазначив, що приїзд Зеленського до Туреччини є важливим кроком, хоч зрозуміло, що укласти якісь мирні домовленості зараз не вийде. А представники Росії, які прибули до Туреччини, не є гарантами з боку Кремля.

Тож, зауважив він, Україна демонструє, що серйозно сприймає всі ініціативи. Натомість очевидно, що Кремль до них не готовий. А в такому випадку потрібно тиснути на Росію, примушуючи її до миру.

І, за його словами, схоже, що відмова Владіміра Путіна приїжджати фактично й може запустити цей процес. Однак невідомо, як гратимуть Сполучені Штати Америки.

Я думаю, що нашим основним завданням зараз буде фактично переконати американців у тому, що росіяни є ненадійними,

– вважає політолог.

Він наголосив, що американці мають усвідомити, що всі спроби спецпредставника президента США Стіва Віткоффа створити ілюзію перемовин і можливості підписання якихось договорів провалюються й Росію треба примушувати до миру.

І для цього, нагадав Шеренговський, є цілий арсенал інструментів, включно з новими санкціями та обмеженнями щодо Росії. Тож на цих переговорах Україні потрібно націлитися не так на Росію, як на США.

Варто додати, що кремлівські ЗМІ заявляють, що переговори Росії та України стартують 16 травня у Стамбулі.

