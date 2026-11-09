"Реальний шанс на прогрес": у США оцінили очікування від переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 10–11 листопада відбудуться мирні перемовини у тристоронньому форматі між США, Росією та Україною. Американські представники наголошують, що підписання мирної угоди за підсумками зустрічей не очікують.

Водночас вони заявили про оптимістичні перспективи тристоронніх переговорів. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

Що сказали у Вашингтоні?

Американські посадовці поділилися з журналістами очікуваннями Вашингтона щодо майбутнього раунду діалогу, ключовими проблемами та планами на наступні етапи взаємодії.

За словами журналіста, представники Сполучених Штатів бачать реальну можливість зрушити процес з мертвої точки, проте угоду в Об'єднаних Арабських Еміратах не очікують. Головне завдання зустрічі, за їхніми словами, полягає в уточненні позицій, виявленні розбіжностей та створенні основи для подальших переговорів. Скільки раундів переговорів знадобиться для того, щоб підписати угоду представники Трампа не сказали.

Американські чиновники зазначають, що Росія звинувачує європейські країни у зриві попередніх домовленостей у Стамбулі. Водночас США прагнуть запевнити Москву у своїй узгодженій позиції з Європою та НАТО й мають намір вийти за межі тристоронніх переговорів до ширшого багатостороннього формату за участі європейських партнерів.

Очікується, що Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія разом із представниками НАТО, ЄС та України приєднаються до обговорення післявоєнної архітектури безпеки Європи. Питання гарантій має стати центральним на зустрічах. Вашингтон уже звернувся до Росії з вимогою прийняти угоду, що надає Україні рівень захисту за зразком статей 4 та 5 Північноатлантичного альянсу.

Будь-які конкретні зобов'язання Сполучених Штатів зрештою залежатимуть від Трампа, водночас посадовці підкреслили, що фінансовий тягар повинна нести саме Європа. На перемовинах також залишається невирішеним територіальне питання, оскільки Росія наполягає на контролі над усією Донеччиною, а Україна відстоює збереження поточної лінії розмежування.

Попри публічні заяви, сторони нібито продемонстрували певну непублічну гнучкість, наголосивши на необхідності вирішувати територіальні претензії та гарантії безпеки паралельно. Вашингтон зберігає обережний оптимізм і припускає можливість зустрічей за участі Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом у разі успіху переговорного процесу.

Зазначимо, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія зазначив, що українська сторона має мінімальні очікування від першого раунду переговорів в Абу-Дабі. Проте Київ сподівається на відчутніші результати від другого етапу консультацій.

Зазначимо, що попри черговий раунд переговорів, де не очікують на підписання угоди, країна-агресорка продовжує завдавати ударів по українській енергетиці напередодні зими. У понеділок, 9 листопада, в 3 областях України десятки тисяч людей залишились без світла.