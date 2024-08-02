Політтехнолог припустив, коли можуть відбутися переговори з Росією

Зараз одне з найактуальніших питань у світі – переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Переговорний трек активізовується, але поки що інформації вкрай мало, аби зібрати її у єдину картину.

У розмові з 24 Каналом політтехнолог Борис Тизенгаузен оцінив, наскільки реальна перспектива переговорів між українською та російською стороною.

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Ймовірна дата потенційних переговорів

Останнім часом багато розмов про формати та дату потенційних переговорів з Росією. Крім того, президент Володимир Зеленський доручив до кінця листопада підготувати мирний план завершення війни.

У мене є відчуття, що перший раунд переговорів України з Росією відбудеться до 1 листопада у Саудівській Аравії, яка підходить як майданчик,

– зауважив Тизенгаузен.

На його думку, намагатимуться встигнути до виборів у США, які повинні відбутися 5 листопада.

Референдум в Україні щодо територій

Нещодавно в одному з інтерв'ю президент Володимир Зеленський сказав, що не всі території треба відвойовувати руками, а є й дипломатичні шляхи повернення наших земель.

Водночас глава держави сказав, що думає про можливість проведення референдуму щодо територій. Адже будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно.

Утім, нагадаємо, що 8 квітня 2021 року президент Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, у якому чітко прописано, що не можна виносити на референдум питання, які стосуються суверенітету, територіальної цілісності країни.

"Мені складно сказати, як трактувати історію з референдумом. Є один варіант – консультаційний референдум, який покаже ставлення суспільства до тих чи інших питань. Однак потрібна серйозна консультація юристів, чи можна взагалі це робити", – додав політтехнолог.