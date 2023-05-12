Наш найкращий дипломат – ЗСУ: чи допоможе Китай досягти миру у війні з Росією
Китай називає себе нейтральною стороною у "конфлікті" між Україною та Росією. У Пекіні з приємністю заявляють про посередництво у переговорах. Крім того, навіть Захід розглядає такий варіант, як цілком реальний та доцільний.
Є певні сумніви, щодо того, чи справді Китай допоможе досягти справедливого миру, на який погодиться Україна. Насамперед Пекін дбає про власні інтереси. Таку думку 24 Каналу висловив Олег Лісний – політолог.
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Пекін не друг, але й не ворог Україні
Китай у війні Росії з Україною веде власну гру. Пекін позиціює себе нейтральним, проте є багато питань щодо експорту товарів подвійного призначення до Москви. Водночас поки Китай не прямим ворогом України та важливо не допустити, аби він таким став.
На мою думку, наша "мегазадача" – не дати Китаю стати нашим відкритим ворогом. Якщо нам це вдасться, це буде успіх. Можливо, я дуже скептично ставлюся до миротворчих місій Китаю, але не впевнений, що він нам друг. Я впевнений в тому, що він намагається використати українську картку для досягнення геополітичних цілей,
– зазначив Олег Лісний.
Китай, власне, це демонструє фактично відкрито. Зокрема, має на меті показати, що у Заходу не виходить посадити Україна та Росію за стіл переговорів. Тоді це й зробить Пекін. На думку Лісного, Захід частково підіграє Китаю у цьому. Мовиться про їхню підтримку Китаю як посередника між Києвом та Москвою, який зможе привезти ситуацію до миру.
"Але мир який має бути? Наш президент озвучив, що це справедливий мир. А справедливий мир для України, Росії та Китаю (як миротворця зовсім різний. Для нас це вихід на кордони 1991 року, проведення Гаазького трибуналу, покарання Росії. В Китаю ближча позиція до Китаю", – наголосив політолог.
Втім поки Пекін не оголосить відкрито, що почне постачання Росії, доти він буде не таким загрозливим для України та світу. Цьому можна сприяти, зокрема, діалогом. Як Україна-Китай, так і Захід-Китай.
Олег Лісник про відносини України й Китаю та можливі небезпеки: дивіться відео
Візити спецпредставника Китаю до країн Європи
Варто також зауважити, що представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня з метою "сприяння мирним переговорам". З візитом він буде також у Польщі, Німеччині та Росії. Якраз послідовність візитів Лі Хуея може відігравати велику роль.
Нагадаємо, що раніше лідер КНР з робочим візитом приїжджав до Москви й лише за місяць телефоном поспілкувався з Володимиром Зеленським.
Це говорить про полюси, хто для нього є першим. Але якщо брати логіку нинішньої війни та ситуації, то він би мав їхати в Україну. Тому що не Україна напала на Росію, а навпаки. Це буде цікавий візит, який привертатиме увагу до України та війни, – розповів Лісовий.
Втім приїзд китайського представника – це не є погано. Щобільше, це певний дипломатичний успіх для України. Лісний, одначе, зауважив, що це "поїздка для звірки годинників". Є й певні сумніви щодо того, чи справді Китай є миротворцем. Адже Пекін дуже високо ставить власні інтереси, одним з яких є збереження Росії на мапі світу.
"Я вірю в це, а не в те, що завдяки Китаю буде досягнутий справедливий мир в сенсі України. Думаю, лише зі ЗСУ можна досягти успіхів та перемог. Це наш найбільший союзник та дипломат", – підсумував Лісний.
Зближення Китаю та України: що відомо
- Вперше з початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном. Відбулось це 26 квітня, фактично за місяць після візиту Сі до Москви.
- За результатами розмови, стало відомо, що Китай направить свого представника з візитом Україну та інші країни для консультацій щодо врегулювання "конфлікту". Крім того, обговорювали "мирний план" Пекіну. Зеленський розповів, що був задоволений розмовою.
- Нещодавно у The Wall Street Journal опублікували статтю, у якій мовиться про те, що Захід розглядає Китай як посередника між Україною та Росією. Крім того, колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер повідомив, що до кінця 2023 року можливі "реальні переговори" України та Росії за участю Китаю.