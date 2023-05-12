Наш найкращий дипломат – ЗСУ: чи допоможе Китай досягти миру у війні з Росією

Китай називає себе нейтральною стороною у "конфлікті" між Україною та Росією. У Пекіні з приємністю заявляють про посередництво у переговорах. Крім того, навіть Захід розглядає такий варіант, як цілком реальний та доцільний.

Є певні сумніви, щодо того, чи справді Китай допоможе досягти справедливого миру, на який погодиться Україна. Насамперед Пекін дбає про власні інтереси. Таку думку 24 Каналу висловив Олег Лісний – політолог.

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Пекін не друг, але й не ворог Україні

Китай у війні Росії з Україною веде власну гру. Пекін позиціює себе нейтральним, проте є багато питань щодо експорту товарів подвійного призначення до Москви. Водночас поки Китай не прямим ворогом України та важливо не допустити, аби він таким став.

На мою думку, наша "мегазадача" – не дати Китаю стати нашим відкритим ворогом. Якщо нам це вдасться, це буде успіх. Можливо, я дуже скептично ставлюся до миротворчих місій Китаю, але не впевнений, що він нам друг. Я впевнений в тому, що він намагається використати українську картку для досягнення геополітичних цілей,

– зазначив Олег Лісний.

Китай, власне, це демонструє фактично відкрито. Зокрема, має на меті показати, що у Заходу не виходить посадити Україна та Росію за стіл переговорів. Тоді це й зробить Пекін. На думку Лісного, Захід частково підіграє Китаю у цьому. Мовиться про їхню підтримку Китаю як посередника між Києвом та Москвою, який зможе привезти ситуацію до миру.

"Але мир який має бути? Наш президент озвучив, що це справедливий мир. А справедливий мир для України, Росії та Китаю (як миротворця зовсім різний. Для нас це вихід на кордони 1991 року, проведення Гаазького трибуналу, покарання Росії. В Китаю ближча позиція до Китаю", – наголосив політолог.

Втім поки Пекін не оголосить відкрито, що почне постачання Росії, доти він буде не таким загрозливим для України та світу. Цьому можна сприяти, зокрема, діалогом. Як Україна-Китай, так і Захід-Китай.

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Візити спецпредставника Китаю до країн Європи

Варто також зауважити, що представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня з метою "сприяння мирним переговорам". З візитом він буде також у Польщі, Німеччині та Росії. Якраз послідовність візитів Лі Хуея може відігравати велику роль.

Нагадаємо, що раніше лідер КНР з робочим візитом приїжджав до Москви й лише за місяць телефоном поспілкувався з Володимиром Зеленським.

Це говорить про полюси, хто для нього є першим. Але якщо брати логіку нинішньої війни та ситуації, то він би мав їхати в Україну. Тому що не Україна напала на Росію, а навпаки. Це буде цікавий візит, який привертатиме увагу до України та війни, – розповів Лісовий.

Втім приїзд китайського представника – це не є погано. Щобільше, це певний дипломатичний успіх для України. Лісний, одначе, зауважив, що це "поїздка для звірки годинників". Є й певні сумніви щодо того, чи справді Китай є миротворцем. Адже Пекін дуже високо ставить власні інтереси, одним з яких є збереження Росії на мапі світу.

"Я вірю в це, а не в те, що завдяки Китаю буде досягнутий справедливий мир в сенсі України. Думаю, лише зі ЗСУ можна досягти успіхів та перемог. Це наш найбільший союзник та дипломат", – підсумував Лісний.

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