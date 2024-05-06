Вибивати ворога будуть військові: у ЗСУ висловились про можливість переговорів з Росією

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю для видання The Economist сказав про потенційний переговорний трек між Україною та Росією на другу половину 2025 року. Тимчасом Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, розглядає наступальні дії України в 2025 році. Однак переговори принесуть результат лише завдяки ефективності наступальних дій ЗСУ.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що зараз створюються міжнародні об'єднання, які готові вести переговори. Це є позитивним моментом для України, адже на законодавчому рівні наша країна не може напряму вести переговори з Росією.

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Можливості переговорів

За словами Тимочка, вибивати ворога з території України будуть військові, переговори ж вестимуть дипломати. Повинен бути акцент на взаємодії всіх органів влади. Коли кожен з них буде ефективно виконувати свої повноваження і функції, тоді це буде запорукою наступу та переговорів.

Мета наступу – звільнення територій, спонукання ворога до переговорів на наших умовах, вплив на міжнародних лідерів й політиків для формування союзників. Немає чого соромитись того, що наші міжнародники та військові говорять, що без допомоги союзників нам буде дуже важко,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Такий процес, за його словами, вийшов через те, що Росія є в рази більша, її економіка була завжди військово орієнтована. Навіть за таких умов зараз Росія формує союзників, чи то Північна Корея, чи Іран.

Все залежить від успіху ЗСУ

Які б не відбувались переговори, на думку Тимочка, їхня сила впливу завжди залежатиме від успіхів армії.

Переговори залежатимуть від ефективності наших наступів,

– підкреслив голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Також він додав, що гарантії ненападу Росії на Україну, здача територій, з яких росіяни будуть відступати – це переговори. Україна не може допустити майбутніх спекуляцій Росії щодо привласнення захоплених територій України.

Важливо є те, що закладається у слово "переговори". Сьогодні Україні на законодавчому рівні переговори напряму з Росією заборонені. Добре, що зараз починається міжнародний переговорний процес,

– зазначив Тимочко.

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