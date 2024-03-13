Перші несміливі кроки, – Огризко сказав, чи готові країни НАТО знищити Росію
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що введення військ НАТО на територію України можуть розглянути майбутньому. Цим він не на жарт перелякав російського диктатора Владіміра Путіна.
Захід готується до того, щоб знищити Росію і цей процес уже запущений. Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що зараз триває перехідний етап.
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Чи готові країни НАТО до дій
Західні лідери зрозуміли, що досягти домовленостей зі злом неможливо. Хто б не закликав Путіна до переговорів, хай навіть Папа Римський, але формат перемовин точно не спрацює. Саме тому слова Понтифіка про “білий прапор” засудили всі, хто тільки міг.Зверніть увагу! У розмові з журналістами Папа Франциск заявив, що Україні нібито варто проявити сміливість і почати переговори з Росією. За його словами, це треба зробити, коли “бачиш, що програш”. Далі він закликав обрати країну, яка могла б стати посередником.
Політичні діячі на Заході нарешті зрозуміли що треба з цим злом закінчувати. Поки це такі перші не дуже сміливі кроки, заяви та заходи,
– сказав Володимир Огризко.
Також цікавою є реакція Путіна на вступ Фінляндії в НАТО. Пропагандисти написали нібито тепер біля кордонів країни з'являться російські війська. Зрозуміло, що це абсолютна брехня, адже окупантам бракує сил навіть для ведення війни в Україні.
Мене зацікавила фраза про те, що вступ в НАТО – це справа фінів. Їм дозволено вирішувати, як жити далі. Але от якщо американці на прохання українського уряду введуть свої війська в Україну, то це вже розглядатиметься Росією як інтервенція,
– зауважив Огризко.
Тобто для Путіна Україна є його територією. З цього можна зробити логічний висновок, що ніяких переговорів з цим злочинцем вести не можна. Вірити у домовленості з ним – найбільша нісенітниця. Чим швидше люди на Заході це зрозуміють, а особливо політичний клас, тим швидше вдасться подолати загрозу, яку становить Росія для всієї Європи.
Ті, що говорять, що почекають, коли війна почнеться в Європі, – сильно помиляються, тому що в Європі війна триває вже 10 років. Треба нарешті це зрозуміти,
– наголосив Огризко.
Останні заяви про переговори між Україною та Росією
- Скандальну заяву про переговори озвучив Папа Римський. Він заявив, що треба думати про людей і вміти проявити сміливість. Тому, на його думку, Україна нібито має підняти "білий прапор". Згодом представники Ватикану намагалися виправдатися і заявили, що нібито мовилось про мир, а не про капітуляцію.
- Невдовзі після цього Владімір Путін заявив, що готовий до переговорів, але за певних умов. Диктатор потребує "гарантій для Москви", врахування окупованих територій, а також "реалій, які склалися на землі". Крім цього, Путін абсурдно щось повторював про кокаїн і психотропні речовини, вочевидь знову піддавшись своїм фантазіям.
- Володимир Зеленський наголосив, що Путін потребує перерви й вона потрібна йому як кисень. Тому ніякі перемовини зараз ніхто не розглядає, адже цей час диктатор використає для переозброєння та відновлення бойового потенціалу своєї армії. За час "перемир'я" він зможе виробити більше снарядів.