Залишаться три кроки, – Кулеба сказав, з чого почнуться переговори з ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна за два роки пройшла шлях від надання статусу кандидата до початку переговорів. Міністр пояснив, що це рекорд.

Очільник Міністерства закордонних справ запевнив в ефірі телемарафону, що жодна інша країна, яка йшла до членства в ЄС, так швидко цей шлях не проходила. Адже 25 червня 2024 року розпочнуться переговори про вступ України до ЄС, пише 24 Канал.

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Що сказав Кулеба про початок перемовин про вступ України в ЄС

І майже день в день. Тому що згадайте – 23 червня 2022 року нам дали статус кандидата, а 25 червня 2024 року у нас вже відкриваються переговори,

– пояснив Кулеба.

Він додав, що атмосфера 25 червня у залі буде надзвичайно історична та урочиста, якщо додати, як ми кров'ю, потом і слізьми вистраждали право на членство в ЄС.

Очільник МЗС України пояснив, що є переговорні рамки з боку ЄС та з боку України. За словами Кулеби:

25 червня буде інавгураційна частина;

потім кожен кластер (їх є шість) буде окремо відкриватись, закриватись. Зокрема, кожен працюватиме у своїй галузі, щоб приводити законодавство України у відповідність стандартів ЄС по кожному блоку.

Але головне, щоб всі розуміли – до завершення переговорів, до вступу, до того дня, коли Україна стане повноправним членом ЄС залишиться 3 кроки. Тобто ми буквально в 3 кроках після переговорів від членства в Європейському Союзі. Це, без перебільшення – подія глобального значення для Європи,

– заявив Кулеба.

За його словами, далі:

після того, як завершаться переговори, комісія має видати свій висновок про те, що перемовини завершили успішно й Україна досягнула відповідності критеріям вступу;

після цього ухвалюють рішення про підписання угоди про вступ України в ЄС;

третій етап – ратифікація угоди парламентами країн-членів.

Після цього – ми в Європейському Союзі. Тому є дуже сильна мотивація з різних причин. Але, зокрема, через те, що близько мета – мотивація України рухатися швидко,

– заявив Дмитро Кулеба.

Міністр пояснив, що прогнози щодо часу вступу робити некоректно. Також підтвердив, що перемовини не є простою історією, адже кожну главу закривають консенсусним рішенням всіх країн-членів.

Дмитро Кулеба сказав, що не тільки в України, але й у ЄС є мотивація рухатись вперед. Адже Євросоюзу також потрібна Україна, бо це ринок, це нова можливість для інвестицій, для розвитку виробництв та торгівлі.

До речі, Євросоюз затвердив переговорну рамку з Україною. Вона визначає формат та порядок перемовин про вступ України до ЄС.