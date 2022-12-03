Байден готовий всадити Путіна за стіл переговорів, пропонують план виходу з війни, – Давидюк

Президент США Джо Байден заявив про готовність до прямих переговорів з диктатором Росії Владіміром Путіним, якщо це покладе край війні. Ймовірно, главі Кремля пропонують план виходу з війни на умовах України.

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він припустив, чи може Путін піти на переговори заради паузи у війні.

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Росія хоче взяти паузу у війні

За його словами, зараз Путін дійсно шукає оперативну паузу, бо в нього завершуються ракети, там залишилося запасів на дві великі хвилі, які, на жаль, можуть добити українську енергетику.

"Але тоді в нього не буде чим захищатися від японців, казахів, фінів чи якоїсь іншої країни, які можуть на нього напасти. Це Путін теж розуміє", – сказав Давидюк.

Путіну вперше пропонують план виходу з війни

Політолог зазначив, що Путіну вперше зі сторони Заходу запропонували план виходу з війни. Давидюк вважає, що всі розуміють, що глава Кремля "вгруз" і тягне на дно світову економіку, а великих гравців це не влаштовує.

"Він (Путін – 24 канал), як великий гравець, вибуває та буде "заморожений" у рамках своєї країни. До того ж, світ не приймає нових територій після анексії України", – пояснив експерт.

Тому світ намагається знайти точки дотику, щоб вивести Путіна з нашої території. Зрозуміло, що він хоче за це “бонус” – буде просити щось або в України, або в інших країн. Але світ і головне – Україна – поки не готові на це йти,

– зауважив Давидюк.

На його думку, візит Макрона у Вашингтон теж підняв питання спроб завершити війну.

"І для нас головне – щоб це було не замороження, а саме завершення війни на нашій території. Вже і ЄС, І НАТО говорить, що ми можемо до них вступати. Тому для нас ставки ростуть, а для Путіна – падають", – сказав політолог.

Давидюк пояснив заяву Байдена щодо переговорів з Путіним: відео



Крім того, як зазначив Давидюк, в російській пресі з'явився сценарій, що вони готові вийти з ЗАЕС, якщо Україна дозволить транспортувати газ і нафту через свою територію.

Але в українців позиція одна – Росія виходить з Криму, Донбасу, Луганщини і тоді будемо говорити. До речі, Байден підтримує саме український сценарій, він зустрівся з Макроном і має зустріч з принцом Британії, тому, думаю, що в своїх розмовах він у топ-3 питань завжди вкладає тему України,

– припустив Давидюк.

Війна може закінчитися неочікувано і швидко

На його думку, війна з Путіним може завершитися дуже швидко та неочікувано. "Приблизно так, як і втік Янукович з України – це був казковий сценарій. От такий же сценарій може бути з Путіним", – вважає експерт

Політолог пояснив, що є багато інформації, про яку ми не знаємо, зокрема, той же Салліван, Туреччина, Саудівська Аравія, гра, яку веде Китай, тощо.

Це все непублічно, але один із цих сценаріїв може "вистрілити в Путіна". Тому яким буде завершення війни – спрогнозувати не можна, але воно може бути швидким і позитивним для України,

– підсумував Давидюк.

До слова, 1 грудня президент США Джо Байден заявив, що готовий до прямих перемовин з диктатором, якщо той виведе війська з України та проявить зацікавленість у завершенні війни.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь на це заявив, що Росія не збирається виводити свої війська з України й буде продовжувати війну, але цинічно додав, що "Путін відкритий до перемовин". Однак рупор Путіна додав, що факт невизнання Вашингтоном окупованих територій України російськими "ускладнює пошук підґрунтя для перемовин".