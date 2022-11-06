Білий дім приватно просить Банкову показати відкритість до переговорів із Росією, – WP

Адміністрація президента США Джо Байдена просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією. Такі заклики з боку адміністрації Байдена лунають у приватному форматі.

The Washington Post з посиланням на людей, знайомих з ходом обговорень, інформує, що США не намагаються підштовхнути Київ до переговорів з Москвою. Мета закликів полягає в тому, щоб Україна не втратила підтримку.

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США не намагаються підштовхнути Київ до переговорів

Прохання американських чиновників спрямоване, щоб забезпечити збереження Києвом підтримки з боку інших країн, що стикаються "з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки".

Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Владіміра Путіна не буде відсторонено від влади,

– йдеться у повідомленні.

Також раніше в адміністрації Байдена наголосили, що війну в Україну можна зупинити, якщо Росія припинить окупацію українських територій.

Що відомо про переговори України з Росією

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська влада намагалася зупинити війну шляхом дипломатії. Київ погодився на переговори на кордоні з Білоруссю, а також українська делегація зустрічалася з росіянами за посередництва Туреччини.

Навесні зустрілися глави МЗС України та Росії Дмитро Кулеба й Сєргєй Лавров відповідно. Однак переговори з Росією не дали жодних результатів, адже Кремль ставить ультиматуми Україні.

Нещодавно Лавров сказав, що Росія буцімто готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України. Росія хотіла вести переговори про Україну з США.

Однак США та партнери Києва сповідують політику ''жодних рішень по Україні без України''. Відтак, у Держдепі США заяви Лаврова назвали "позерством".

У МЗС України теж прокоментували висловлювання Лаврова. Офіційний Київ наголосив, що Росія на тлі невдач на полі бою намагається виграти час, а відтак говорить про мирні переговори.

Україна неодноразово висловлювала свої умови миру, які передбачають щонайменше виведення російських військ і повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Президент Володимир Зеленський нещодавно повторив, що Україна готова "до чесного й справедливого миру".

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