Україна готова залучити Росію до другого мирного саміту: що про це кажуть у США

Не так давно пройшов мирний саміт у Швейцарії, на якому було понад 100 представників різних держав і організацій. Водночас Вашингтон готовий підтримати Київ у ініціативі стосовно залучення Росії до другого такого заходу.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив підтримку України у питанні можливого діалогу з Росії на майбутньому мирному саміті. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на запис брифінгу.

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Україна вирішує – США підтримують

Міллер зазначив, що будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів має ухвалювати Україна.

Це рішення, які має приймати Україна, а не Сполучені Штати. І не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту,

– сказав представник Держдепу.

Міллер додав і наголосив, що Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори.

Посадовець констатував, що США – як партнер та надавач допомоги Україні – підтримають будь-яке рішення Києва щодо дипломатичного шляху.

Ми завжди підтримували дипломатію, коли Україна готова, але ніколи не було ясно, що Кремль готовий до реальної дипломатії,

– зазначив Міллер.

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Раніше аналітики Інституту вивчення війни оцінювали можливість мирного діалогу між Києвом та Москвою. За словами експертів, якщо Україна готова до чесних переговорів, то Кремля – аж ніяк.

ISW стверджує, що умови нашої держави стосовно початку діалогу відповідають нормам міжнародного права. Водночас Росія постійно нехтує звичаями війни та прийнятими у світі правилами.