Переговори щодо Криму: у Зеленського відповіли на гучну заяву заступника голови ОП

Щодо того, чи можливі переговори з Росією передусім варто орієнтуватися на заяви Володимира Зеленського. Саме він є верховним головнокомандувачем і має достатньо повноважень аби робити заяви щодо перемовин з країною-агресором.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, коментуючи заяву заступника глави ОП Андрія Сибіги про те, що Київ готовий обговорити майбутнє Криму з Москвою.

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Сибіга в інтерв'ю західному медіа заявив, що Київ начебто готовий провести перемовини з Кремлем, після того, як Україна вийде на межі окупованого Росією півострова.

Коментар Никифорова

Наразі ж Сергій Никифоров наголосив, що орієнтуватись потрібно на слова верховного головнокомандувача.

У цьому питанні слід орієнтуватися передусім на слова президента України – верховного головнокомандувача,

— заявив речник Зеленського.

Позиція президента щодо перемовин

Нещодавно Зеленський заявив, що представник Росії може бути присутнім під час фіксації миру після закінчення війни лише в тому випадку, якщо Росія таки піде на повне виведення своїх військ з України.

Якщо ж доведеться їх "вибивати", то "з такими людьми нема про що говорити", – сказав гарант.

Жодних поступок агресору

В Зеленського неодноразово наголошували, що Україна наполягатиме не лише на виході на кордони 1991 року, адже це тільки відправна точка, від якої слід йти.

До слова, саме це вкотре нагадав радник голови ОП Михайло Подоляк, наголосивши, що "про будь-які територіальні поступки чи торги нашими суверенними правами не може йти мови".

Про базове. Підставою для проведення реальних переговорів з рф є повноцінне виведення російських збройних угруповань за міжнародно визнані кордони України 1991 року. Включно з Кримом. Про будь-які територіальні поступки чи торги нашими суверенними правами не може йти мови,

– запевнив Подоляк.

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