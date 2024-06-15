Прямих переговорів з Росією не буде, – Офіс президента

Наразі прямих переговорів з Росією планують. Це не той формат, про який навіть буде розмова на Саміті миру, який наразі розпочався у Швейцарії.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає 24 Канал. Відповідна заява пролунала на тлі ще нещодавніх ультиматумів Росії щодо її готовності сісти за стіл переговорів, яка продемонструвала увесь цинізм намірів Кремля.

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Що кажуть в Офісі президента про перемовини

Давайте зразу уточнимо, прямих переговорів з Росією не буде, це не той формат, про який навіть буде розмова на цьому Саміті миру. Цей Саміт для того, щоб розпочати процес миру, тому він називається інавгураційний або ж початковий саміт,

– заявив Жовква.

За його словами, на цьому заході вдалося зібрати ті країни, які готові суттєво говорити та діяти для того, аби досягнути миру в Україні. Подальший процес та реалізацію також обговорять додатково.

"У результаті саміту продовжуватимуться дії на реалізації й ти пунктів, які обговорюються сьогодні, а також інших. Нагадаю, що Формула миру складається з 10 пунктів", – зауважив український посадовець.

До другого саміту може доєднатися Росія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вважає, що другий Саміт миру має відбутися за участю Росії. Адже без країни-агресора неможливо буде вирішити шлях завершення повномасштабного вторгнення.

Так, він переконаний, що на конференції, де вирішуватимуть шлях завершення війни Росії проти України, мають бути присутні російські представники

Шольц нагадав, що в Бюргенштоку учасники зосередяться на таких питаннях, як запобігання застосуванню ядерної зброї, повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським також заявила, що до обговорення потрібно залучити Росію.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак припустив, що на другому Саміті миру може бути присутня Росія. Там їй передали б мирний план, узгоджений під час першого Саміту.